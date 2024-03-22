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Маска с глицерином и крем с мочевиной: продукты, которые вернут вашим пяткам младенческую мягкость и гладкость

Глицериновая маска и крем с мочевиной: средства, которые сделают ваши пятки как у младенца

1:17
Моя семья » Красота и стиль

Ступни ног подвергаются постоянному механическому воздействию, требуя особого ухода и регулярного отшелушивания. Омертвевшие клетки кожи образуют натоптыши, особенно активно летом из-за ношения открытой обуви. Несвоевременное удаление лишнего эпидермиса приводит к грубости и растрескиванию кожи. Однако сухость и шелушение могут также быть признаками грибковой инфекции или дефицита витаминов. Поэтому важно исключить эти причины и проводить регулярные домашние SPA-процедуры для ступней.

Глицериновая маска и крем с мочевиной: средства, которые сделают ваши пятки как у младенца
Фото: Unsplash by Andrew Branch is licensed under public domain

Одним из простых и эффективных способов ухода за ступнями является маска на основе глицерина. Для её приготовления необходимы глицерин, уксус, оливковое масло, бахилы и теплые носки. Смешайте глицерин и уксус в равных пропорциях, добавьте немного оливкового масла и нанесите смесь на пятки. Затем наденьте бахилы и теплые носки, оставив на три часа. Чем дольше время выдержки, тем лучше эффект. После этого смойте смесь теплой водой и потрите пятки грубой пилкой для ног. Завершающим этапом будет использование крема с мочевиной, который сделает ваши пятки мягкими и нежными, подарив им заслуженный отдых и уход.

Мои пятки стали как у "младенца". Всего 1 ингредиент, который поможет убрать грубую кожу на ногах.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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