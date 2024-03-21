Действительно ли масло жожоба эффективно в лечении акне — давайте разберёмся вместе с специалистом

Лечит ли масло жожоба акне — разбираемся с экспертом

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Масло жожоба широко применяется в косметических средствах для волос, тела и лица. Благодаря своим свойствам, оно быстро впитывается, обладает антибактериальным и регенерирующим действием, а также содержит антиоксиданты. Этот компонент также часто используется в антивозрастных средствах.

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Однако существует утверждение о том, что масло жожоба может помочь в борьбе с акне. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились к врачу-косметологу Тиграну Бадаляну из сети клиник "Семейная".

Масло жожоба — это жидкий воск, получаемый из семян растений методом холодного прессования. В своих физических свойствах оно больше напоминает масло, что облегчает его использование в уходе за кожей лица. В его состав входят витамин Е, аминокислоты, пептиды, липиды, провитамин А и минералы.

Однако, несмотря на многочисленные достоинства масла жожоба, следует понимать, что это всего лишь натуральное косметическое средство, а не лекарство. Оно не является эффективным средством для борьбы с акне средней или тяжёлой степени. В случае акне всегда есть внутренние причины, с которыми нужно бороться комплексно под наблюдением врача.

Масло жожоба может быть полезно для восстановления сухой кожи лица и рук, а также как антивозрастное средство и для ухода за волосами. Оно обладает противовоспалительными, антиоксидантными и заживляющими свойствами. Подходит для любого типа кожи, однако перед использованием рекомендуется провести тест на аллергическую реакцию.

Масло жожоба можно использовать как в чистом виде, так и смешивать с другими растительными маслами или косметическими средствами. Рекомендуется использовать его в масках для лица или в качестве дополнения к кремам и шампуням.

Масло жожоба и его применение