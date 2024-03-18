Уход за тонкими волосами: семь основных принципов

Уход за тонкими волосами: семь золотых правил

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

"Сохранить и не испортить" — это главное правило для тех, у кого тонкие и ломкие волосы. Парикмахер-стилист Евгений Шатохин предлагает 7 золотых правил ухода за такими волосами.

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Используйте бессульфатный шампунь. Тонкие волосы быстро пачкаются у корней, но сульфатный шампунь может пересушить кожу головы, вызвав шелушения. Не злоупотребляйте маслами каждый день, так как они могут утяжелять волосы и спровоцировать их выпадение. Лучше выбирать средства, предназначенные специально для тонких волос. Остерегайтесь переизбытка масок с гидролизованными белками, которые могут утяжелить волосы и вызвать их выпадение. Регулярно очищайте кожу головы с помощью шампуней для глубокой очистки и пилингов, чтобы избавиться от остатков стайлинговых средств и избытков себума. Выбирайте легкие средства для укладки, которые обеспечивают дополнительный объем у корней. Не злоупотребляйте сухими шампунями, так как их регулярное использование может привести к сухости волос. Используйте кондиционер, соответствующий вашему типу волос, например, для жирных волос, чтобы избежать излишней сухости или утяжеления прядей.

10 ПРАВИЛ УХОДА ЗА ТОНКИМИ ВОЛОСАМИ | Dasha Voice