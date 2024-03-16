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Что делать, если у вас есть косточка на стопе?

Косточка на стопе: что делать

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Летом проблема косточек на ногах становится особенно актуальной, и это не только вопрос эстетики, но и здоровья, так как они могут вызывать массу неудобств, включая боль и отечность.

Косточка на стопе: что делать
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Выпирающие косточки наиболее часто беспокоят женщин из-за особенностей строения их тела. У женщин связки таза обычно слабее, а также их размер ноги обычно меньше, чем у мужчин при сопоставимом весе. В результате, меньшая конструкция ног несет больший вес.

Стопы играют ключевую роль в опорно-двигательном аппарате, и деформации стоп могут указывать на проблемы в других частях тела. Поэтому лечение косточек требует комплексного подхода, а не только фокуса на самой косточке.

Одной из распространенных причин появления косточек является травма копчиково-крестцовой области, которая может приводить к деформации костей по всей цепочке, начиная от таза и заканчивая стопами.

Хотя операция по удалению косточек является одним из наиболее распространенных методов лечения, она может быть неправильным решением, так как эти косточки служат дополнительной опорой для тела. Операция также может вызвать дополнительные проблемы и увеличить нагрузку на другую стопу.

Силиконовые расширители также могут оказаться бесполезными в лечении.

Эффективное лечение косточек на ногах включает восстановление правильного положения осевого скелета, начиная с копчика и заканчивая стопами. Остеопат может обеспечить эффективную терапию, в то время как операции могут временно решить проблему, но в долгосрочной перспективе могут вызвать дополнительные проблемы.


Эти 5 упражнений помогут убрать косточку на большом пальце ноги✅
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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