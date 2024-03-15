Как преодолеть дефицит витаминов?

Как победить гиповитаминоз

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Владимир Животов, колумнист BeautyHack, в своей статье рассказывает о различиях между искусственными и натуральными витаминами, а также о важности их приема и причинах появления апатии, упадка сил и снижения жизненного тонуса в межсезонье.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Он обращает внимание на то, что наш организм ежедневно подвергается неблагоприятным воздействиям окружающей среды, требующим дополнительных ресурсов, получаемых из витаминов. Часто дисбаланс между расходом и потреблением витаминов приводит к гиповитаминозу.

Важным аспектом является тот факт, что увеличенное потребление овощей и фруктов не гарантирует профилактики гиповитаминоза из-за их частичного разрушения при обработке. Дополнительно, влияние экологических факторов приводит к увеличению количества свободных радикалов в организме, что снижает эффективность витаминов, борющихся с ними.

Животов также подчеркивает, что большинство витаминов не синтезируется в организме и не могут накапливаться, что делает важным регулярное их употребление. Он отмечает дефицит витамина D, особенно характерный для местностей со скудным солнечным светом.

Что касается межсезонья, Животов указывает на упадок сил и снижение работоспособности, связанные с понижением светового дня и температуры, что ведет к гиповитаминозу, особенно у людей с неблагоприятным фоном здоровья.

Относительно лечения простуды витаминами, автор подчеркивает, что витамины в первую очередь играют роль профилактического средства и не являются мгновенным лекарством. Он указывает на важность правильного питания, сна и ухода за здоровьем в поддержании иммунной системы.

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