Отшелушивание, маски и увлажнение: как победить прыщи на теле

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Борьба с прыщами на теле: эффективные методы и советы

2:24
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Хотя причины появления прыщей на теле могут быть различными — генетические особенности, гормональные изменения, стресс или неправильный уход за кожей, наиболее распространенными факторами являются повышенное потоотделение, избыточная жирность и загрязнение кожи. Однако, существуют некоторые полезные советы от экспертов сайта thebeautygypsy.com, которые помогут вам бороться с этой неприятной проблемой.

Борьба с прыщами на теле: эффективные методы и советы
Фото: wikimedia.org by Beat Ruest is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Какие компоненты должны присутствовать в геле для душа?

Среди них салициловая кислота, проникающая глубоко в поры и освобождающая их от загрязнений, и перекись бензоила, уничтожающая бактерии, вызывающие появление прыщей.

Не забывайте очищать кожу тела хотя бы раз в день - дважды, если у вас были физические нагрузки, чтобы устранить масло, засоряющее поры, и другие загрязнения.

Отшелушивание

Проводите эту процедуру хотя бы раз в неделю - это лучший способ избавиться от мертвых клеток кожи и очистить поры. Выбирайте мягкие скрабы с мелкими частицами или химические пилинги с гликолевой или молочной кислотой, которые помогают предотвратить появление прыщей.

Используйте глиняные маски

Бентонитовая глина превосходна для жирной и проблемной кожи, вытягивая и удаляя загрязнения. Смешайте глиняный порошок с водой и нанесите на проблемные участки. Дайте маске высохнуть, а затем смойте ее прохладной водой. После нанесите гель с алоэ вера - это поможет снять воспаление и ускорить процесс заживления кожи.

Не забывайте увлажнять кожу

Используйте легкие лосьоны для тела, помеченные как некомедогенные, чтобы избежать закупорки пор. Чтобы усилить борьбу с прыщами, выбирайте средство с салициловой кислотой или перекисью бензоила.

Обратите внимание на ваш рацион

Полезные жирные кислоты из рыбы, льняного масла и авокадо, а также витамин А из яичных желтков и овощей, помогут сохранить кожу чистой изнутри.

Правильная одежда

Избегайте тесной одежды из синтетических материалов, которые могут вызывать раздражение кожи и увеличивать риск появления прыщей. Предпочитайте натуральные ткани, такие как лен, хлопок или шелк.

Эти простые шаги помогут вам поддерживать здоровую и чистую кожу, избавляясь от прыщей и предотвращая их появление в будущем.

Как я избавилась от прыщей (АКНЕ), постакне на СПИНЕ И ЛИЦЕ |Мой опыт, Лечение, Питание и Советы!
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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