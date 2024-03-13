Пять скрытых причин постоянной усталости

Пять неочевидных причин хронической усталости

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На международной конференции в Москве, организованной австрийским центром здоровья Verba Mayr, обсуждались причины хронической усталости и методы её преодоления. Одной из главных причин, выявленных врачами, является нарушение работы кишечника и пищеварения. Современный образ жизни, характеризующийся нехваткой времени, стрессом и неправильным питанием, способствует этим нарушениям, что приводит к снижению работоспособности и когнитивных функций.

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Нехватка витаминов также играет существенную роль в возникновении усталости. Дефицит витаминов B12, D, железа и омега-3 часто возникает из-за неправильного питания, что может приводить к раздражению, усталости и апатии. Восполнить недостаток этих веществ можно за счет разнообразной и сбалансированной диеты, включающей животные и растительные источники питания.

Состояние подавленности и апатии, являющееся еще одной причиной усталости, может быть вызвано как органическими факторами, так и психологическими. Внутренний конфликт между желаниями и потребностями может привести к чувству отсутствия сил и мотивации.

Недостаточный и неправильный сон также влияет на общее состояние организма и может приводить к хронической усталости. Как выяснили врачи, сон играет важную роль в поддержании физической и умственной активности в течение дня.

Наконец, проблемы со спиной и неправильная осанка могут быть связаны с хронической усталостью из-за дополнительного напряжения на тело. Физическая активность и правильное положение позвоночника играют ключевую роль в поддержании работоспособности и когнитивных способностей.

Таким образом, для преодоления хронической усталости важно внимательно следить за состоянием своего организма, правильно питаться, поддерживать здоровый образ жизни и вовремя обращаться за медицинской помощью при необходимости.

ХРОНИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ | Причины синдрома хронической усталости