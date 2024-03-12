Препараты, способные быстро восстановить здоровье волос

Бывают ситуации, когда волосы требуют срочной реабилитации. Приведём вам список из пяти проверенных и вполне доступных средств для этого.
Бальзам для тонких окрашенных волос Angel.Rinse от Kevin.Murphy
Подходит для девушек с тонкими окрашенными волосами, нуждающимися в постоянном увлажнении для сохранения гладкости и блеска. Рекомендуется наносить кондиционер после каждого мытья головы и, если время позволяет, оставлять на волосах на 10-15 минут. Этот продукт помогает убрать пушистость, добавить блеска, ухаживать за кончиками и облегчает укладку.
Цена: 2 680 рублей.
Питательная маска NT Nourishing от Davines
Подходит для девушек с сильно поврежденными волосами, которые хотят минимизировать количество средств в ванной. Рекомендуется оставлять маску на волосах на час для серьезного питания. Маска имеет плотную консистенцию, экономно расходуется и оказывает продолжительный эффект.
Цена: 3 520 рублей.
Шампунь-ванна Force Architecte от Kerastase
Подходит для тех, кто страдает от ломкости волос. После использования волосы визуально становятся плотнее и легко укладываются. Этот шампунь эффективно вымывает остатки укладочных средств, улучшает состояние волос и сохраняет форму.
Цена: 2 390 рублей.
Грязевая маска для всех типов волос с маслом макадамии от Deora
Подходит для девушек с окрашенными, повреждёнными, тонкими волосами. Маска содержит минеральный комплекс Мёртвого моря, который обещает невероятное действие. Маска обладает плотной тягучей консистенцией, содержит масла ореха макадамии, арганы и ши. Рекомендуется использовать раз в неделю для быстрого визуального эффекта.
Цена: 690 рублей.
Маска для глубокого восстановления волос от Nioxin
Подходит для тех, кто страдает от сильно поврежденных волос. Маска представляет собой спа для волос и идеально подходит после осветления. Рекомендуется оставлять на волосах на 15 минут. Этот продукт содержит силиконы, растительные масла, экстракты и кислоты для увлажнения и восстановления.
Цена: 1 430 рублей.
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