Препараты, способные быстро восстановить здоровье волос

Средства, которые быстро возвращают волосы к жизни

2:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Бывают ситуации, когда волосы требуют срочной реабилитации. Приведём вам список из пяти проверенных и вполне доступных средств для этого.

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Бальзам для тонких окрашенных волос Angel.Rinse от Kevin.Murphy

Подходит для девушек с тонкими окрашенными волосами, нуждающимися в постоянном увлажнении для сохранения гладкости и блеска. Рекомендуется наносить кондиционер после каждого мытья головы и, если время позволяет, оставлять на волосах на 10-15 минут. Этот продукт помогает убрать пушистость, добавить блеска, ухаживать за кончиками и облегчает укладку.

Цена: 2 680 рублей.

Питательная маска NT Nourishing от Davines

Подходит для девушек с сильно поврежденными волосами, которые хотят минимизировать количество средств в ванной. Рекомендуется оставлять маску на волосах на час для серьезного питания. Маска имеет плотную консистенцию, экономно расходуется и оказывает продолжительный эффект.

Цена: 3 520 рублей.

Шампунь-ванна Force Architecte от Kerastase

Подходит для тех, кто страдает от ломкости волос. После использования волосы визуально становятся плотнее и легко укладываются. Этот шампунь эффективно вымывает остатки укладочных средств, улучшает состояние волос и сохраняет форму.

Цена: 2 390 рублей.

Грязевая маска для всех типов волос с маслом макадамии от Deora

Подходит для девушек с окрашенными, повреждёнными, тонкими волосами. Маска содержит минеральный комплекс Мёртвого моря, который обещает невероятное действие. Маска обладает плотной тягучей консистенцией, содержит масла ореха макадамии, арганы и ши. Рекомендуется использовать раз в неделю для быстрого визуального эффекта.

Цена: 690 рублей.

Маска для глубокого восстановления волос от Nioxin

Подходит для тех, кто страдает от сильно поврежденных волос. Маска представляет собой спа для волос и идеально подходит после осветления. Рекомендуется оставлять на волосах на 15 минут. Этот продукт содержит силиконы, растительные масла, экстракты и кислоты для увлажнения и восстановления.

Цена: 1 430 рублей.

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