Как эмоциональная сдержанность проявляется во внешности?

Выражение "стиснуть зубы" не выбрано случайно: обратили ли вы внимание, что в стрессовых ситуациях мы подсознательно сжимаем челюсть? Специалисты отмечают, что такая реакция часто связана с подавлением гнева. Это невозможно контролировать, но негативные последствия накапливаются: появляется напряжение, которое со временем приводит к спазмам.
Какие могут быть последствия? Сначала это изменения во внешности: отечность, появление морщинок. В более серьёзных случаях, если мышцы не расслаблять, спазм может привести к головным болям, а из-за постоянного напряжения челюстей могут стираться зубы. Исследования также показывают, что напряжённые мышцы могут влиять на эмоции человека.
То есть, если вы не расслабляете челюсть, вы можете просыпаться с чувством дискомфорта. Поэтому сейчас так популярны занятия фейс-фитнесом: они помогают не только вернуть коже молодость, но и уменьшить стресс. Но что делать, если времени на тренировки нет? Мы попросили врача-остеопата поделиться техникой, которая поможет расслабить челюсть.
Также важно обратить внимание на психосоматику. Например, молчание в стрессовых ситуациях может приводить к напряжению жевательных мышц и оказывать воздействие на состояние всего лица. Поэтому в таких случаях помимо остеопатического лечения может потребоваться консультация психолога для достижения наилучших результатов.
Как можно расслабить мышцы челюсти в домашних условиях? Есть несколько методов:
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