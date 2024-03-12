Как эмоциональная сдержанность проявляется во внешности?

Как сдержанные эмоции отражаются на внешности

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выражение "стиснуть зубы" не выбрано случайно: обратили ли вы внимание, что в стрессовых ситуациях мы подсознательно сжимаем челюсть? Специалисты отмечают, что такая реакция часто связана с подавлением гнева. Это невозможно контролировать, но негативные последствия накапливаются: появляется напряжение, которое со временем приводит к спазмам.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Какие могут быть последствия? Сначала это изменения во внешности: отечность, появление морщинок. В более серьёзных случаях, если мышцы не расслаблять, спазм может привести к головным болям, а из-за постоянного напряжения челюстей могут стираться зубы. Исследования также показывают, что напряжённые мышцы могут влиять на эмоции человека.

То есть, если вы не расслабляете челюсть, вы можете просыпаться с чувством дискомфорта. Поэтому сейчас так популярны занятия фейс-фитнесом: они помогают не только вернуть коже молодость, но и уменьшить стресс. Но что делать, если времени на тренировки нет? Мы попросили врача-остеопата поделиться техникой, которая поможет расслабить челюсть.

Также важно обратить внимание на психосоматику. Например, молчание в стрессовых ситуациях может приводить к напряжению жевательных мышц и оказывать воздействие на состояние всего лица. Поэтому в таких случаях помимо остеопатического лечения может потребоваться консультация психолога для достижения наилучших результатов.

Как можно расслабить мышцы челюсти в домашних условиях? Есть несколько методов:

Умывание тёплой водой или принятие горячего душа, чтобы согреть лицо.

Максимальное расслабление нижней челюсти.

Разогрев жевательных мышц путем нанесения ладоней на боковые части нижней челюсти.

Питье маленькими глотками тёплой воды, чтобы активизировать глотательные движения.

Лёгкие поглаживания лица снизу вверх и от центра к периферии.

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