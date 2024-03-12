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Как эмоциональная сдержанность проявляется во внешности?

Как сдержанные эмоции отражаются на внешности

1:55
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Выражение "стиснуть зубы" не выбрано случайно: обратили ли вы внимание, что в стрессовых ситуациях мы подсознательно сжимаем челюсть? Специалисты отмечают, что такая реакция часто связана с подавлением гнева. Это невозможно контролировать, но негативные последствия накапливаются: появляется напряжение, которое со временем приводит к спазмам.

Как сдержанные эмоции отражаются на внешности
Фото: Нейросеть Шедеврум

Какие могут быть последствия? Сначала это изменения во внешности: отечность, появление морщинок. В более серьёзных случаях, если мышцы не расслаблять, спазм может привести к головным болям, а из-за постоянного напряжения челюстей могут стираться зубы. Исследования также показывают, что напряжённые мышцы могут влиять на эмоции человека.

То есть, если вы не расслабляете челюсть, вы можете просыпаться с чувством дискомфорта. Поэтому сейчас так популярны занятия фейс-фитнесом: они помогают не только вернуть коже молодость, но и уменьшить стресс. Но что делать, если времени на тренировки нет? Мы попросили врача-остеопата поделиться техникой, которая поможет расслабить челюсть.

Также важно обратить внимание на психосоматику. Например, молчание в стрессовых ситуациях может приводить к напряжению жевательных мышц и оказывать воздействие на состояние всего лица. Поэтому в таких случаях помимо остеопатического лечения может потребоваться консультация психолога для достижения наилучших результатов.

Как можно расслабить мышцы челюсти в домашних условиях? Есть несколько методов:

  • Умывание тёплой водой или принятие горячего душа, чтобы согреть лицо.
  • Максимальное расслабление нижней челюсти.
  • Разогрев жевательных мышц путем нанесения ладоней на боковые части нижней челюсти.
  • Питье маленькими глотками тёплой воды, чтобы активизировать глотательные движения.
  • Лёгкие поглаживания лица снизу вверх и от центра к периферии.
5 признаков подавления эмоций. Узнай, подавляешь ли ты эмоции?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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