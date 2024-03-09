Советы по уходу за собой от косметолога Гвинет Пэлтроу, пригодные для всех

Гвинет Пэлтроу, известная своими нестандартными подходами к красоте, представила свои секреты ухода за кожей, разработанные голливудским косметологом Карин Гроссман. Несмотря на некоторые эксцентричные методы, актриса подчеркивает важность простой системы ухода, которая поддерживает ее кожу в прекрасном состоянии. Среди ключевых рекомендаций:
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Нанесение SPF50: важно правильно наносить солнцезащитный крем, начиная с него, а затем нанося увлажняющий крем. Рекомендуется использовать около 1/3 чайной ложки на лицо и обновлять защиту каждые один-два часа на улице.
Использование ретиноидов: ретиноиды являются важным компонентом антивозрастного ухода за кожей, способствуя выработке коллагена и ускорению обновления клеток. Рекомендуется начинать с мягких продуктов, постепенно переходя к более мощным, но только после консультации специалиста.
Принятие добавок с антиоксидантами: рекомендуется принимать ежедневно добавки с антиоксидантами, такими как витамин С и гиалуроновая кислота, для защиты кожи от ультрафиолета, свободных радикалов и обезвоживания.
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Гвинет Пэлтроу о ежедневном уходе и здоровом образе жизни | Vogue Россия
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