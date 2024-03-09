Советы по уходу за собой от косметолога Гвинет Пэлтроу, пригодные для всех

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Бьюти-хитрости от косметолога Гвинет Пэлтроу, которые подойдут всем

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Гвинет Пэлтроу, известная своими нестандартными подходами к красоте, представила свои секреты ухода за кожей, разработанные голливудским косметологом Карин Гроссман. Несмотря на некоторые эксцентричные методы, актриса подчеркивает важность простой системы ухода, которая поддерживает ее кожу в прекрасном состоянии. Среди ключевых рекомендаций:

Бьюти-хитрости от косметолога Гвинет Пэлтроу, которые подойдут всем
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  • Нанесение SPF50: важно правильно наносить солнцезащитный крем, начиная с него, а затем нанося увлажняющий крем. Рекомендуется использовать около 1/3 чайной ложки на лицо и обновлять защиту каждые один-два часа на улице.
  • Использование ретиноидов: ретиноиды являются важным компонентом антивозрастного ухода за кожей, способствуя выработке коллагена и ускорению обновления клеток. Рекомендуется начинать с мягких продуктов, постепенно переходя к более мощным, но только после консультации специалиста.
  • Принятие добавок с антиоксидантами: рекомендуется принимать ежедневно добавки с антиоксидантами, такими как витамин С и гиалуроновая кислота, для защиты кожи от ультрафиолета, свободных радикалов и обезвоживания.

 

Гвинет Пэлтроу о ежедневном уходе и здоровом образе жизни | Vogue Россия
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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