Действительно ли LED-терапия эффективна?

LED-терапия вправду ли она хороша

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маски стали обязательным элементом нашей косметичной рутины, и в нашем арсенале есть новый гаджет — LED-маски. Звезды, такие как Крисси Тейген, Джулия Робертс и Виктория Бекхэм, активно пропагандируют их использование даже в домашних условиях. Эти маски, которые ранее можно было видеть только в кабинетах косметологов, стали доступны каждому. Технология светодиодной терапии, разработанная в 1962 году, была успешно адаптирована для использования в косметологии.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

LED-маски работают на разных длинах волн, каждая из которых решает свои задачи. Например, красный свет стимулирует синтез коллагена, зеленый нормализует сосудистый тонус, а синий уничтожает бактерии акне. Эта терапия хорошо сочетается с другими косметологическими процедурами и может быть использована для антивозрастного ухода или реабилитации после процедур химического пилинга или лазерной терапии.

На рынке представлены как LED-маски, так и массажеры с функцией светодиодной терапии. Врачи косметологи рекомендуют обращать внимание на удобство устройства и его способность равномерно воздействовать на кожу. Цена таких устройств зависит от их характеристик и производительности, однако в среднем они стоят от 2000 до 18 000 рублей. Перед покупкой всегда рекомендуется проконсультироваться с косметологом, чтобы выбрать подходящее устройство и узнать, как правильно его использовать.





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