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Появление избыточного жирного блеска на коже: причины и эффективные способы борьбы с этим явлением

Жирный блеск на коже: почему он появляется и как правильно с ним бороться

1:34
Моя семья » Красота и стиль

В статье рассматриваются основные ошибки, которые делают женщины в уходе за кожей, причины появления жирного блеска и рекомендации по его минимизации.

Жирный блеск на коже: почему он появляется и как правильно с ним бороться
Фото: Нейросеть Шедеврум

Причины появления жирного блеска на коже

Жирный блеск кожи является защитной реакцией на раздражители, как внешние, так и внутренние. Эндокринные нарушения, проблемы с пищеварительным трактом и гормональные изменения могут спровоцировать этот эффект.

Ошибки в уходе за кожей, ведущие к жирному блеску

Частая ошибка - использование агрессивных средств для удаления блеска, таких как спиртосодержащие лосьоны. Это может привести к переизбытку кожного сала и усилить блеск. Также часто люди с жирной кожей совершают ошибку, чрезмерно чистя и пересушивая кожу, что только усиливает ее жирность.

Правильный уход за жирной кожей

Не следует пытаться полностью избавиться от жирного блеска, но можно поддерживать кожу в здоровом состоянии. Следует использовать себорегулирующие средства, избегать пересушивания кожи и обращать внимание на увлажнение.

Топ-5 эффективных средств:

  • Лосьон Clarifying Toner от HydroPeptide
  • Спрей Copper Firming Mist от Is Clinical
  • Сыворотка Hydra Cool от Is Clinical
  • Пилинг 5X Power Peel от HydroPeptide
  • Двухступенчатая пилинг-система Polish & Plump Peel от HydroPeptide

Процедуры у косметолога для борьбы с жирным блеском

Рекомендуется проведение вакуумного гидропилинга HydraFacial, аппаратной методики BBL и пилингов с учетом индивидуальных особенностей кожи.


 
 
 

КАК НАВСЕГДА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЖИРНОГО БЛЕСКА ЛИЦА
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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