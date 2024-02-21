Появление избыточного жирного блеска на коже: причины и эффективные способы борьбы с этим явлением

Жирный блеск на коже: почему он появляется и как правильно с ним бороться

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В статье рассматриваются основные ошибки, которые делают женщины в уходе за кожей, причины появления жирного блеска и рекомендации по его минимизации.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Причины появления жирного блеска на коже

Жирный блеск кожи является защитной реакцией на раздражители, как внешние, так и внутренние. Эндокринные нарушения, проблемы с пищеварительным трактом и гормональные изменения могут спровоцировать этот эффект.

Ошибки в уходе за кожей, ведущие к жирному блеску

Частая ошибка - использование агрессивных средств для удаления блеска, таких как спиртосодержащие лосьоны. Это может привести к переизбытку кожного сала и усилить блеск. Также часто люди с жирной кожей совершают ошибку, чрезмерно чистя и пересушивая кожу, что только усиливает ее жирность.

Правильный уход за жирной кожей

Не следует пытаться полностью избавиться от жирного блеска, но можно поддерживать кожу в здоровом состоянии. Следует использовать себорегулирующие средства, избегать пересушивания кожи и обращать внимание на увлажнение.

Топ-5 эффективных средств:

Лосьон Clarifying Toner от HydroPeptide

Спрей Copper Firming Mist от Is Clinical

Сыворотка Hydra Cool от Is Clinical

Пилинг 5X Power Peel от HydroPeptide

Двухступенчатая пилинг-система Polish & Plump Peel от HydroPeptide

Процедуры у косметолога для борьбы с жирным блеском

Рекомендуется проведение вакуумного гидропилинга HydraFacial, аппаратной методики BBL и пилингов с учетом индивидуальных особенностей кожи.









КАК НАВСЕГДА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЖИРНОГО БЛЕСКА ЛИЦА