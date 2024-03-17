Как снизить тревожность в повседневной жизни и как себе помочь при эмоциональном выгорании

Мы не роботы, и наш организм не может постоянно работать на пределе своих возможностей. Когда мы испытываем сильный стресс в течение длительного периода времени, наш организм начинает работать с перебоями.
Это может привести к физическим проблемам, таким как
Это также может привести к психическим проблемам, таким как
Эмоциональное выгорание - это состояние физического, эмоционального и психического истощения, вызванное длительным воздействием стресса. Оно часто встречается у людей, работающих в помогающих профессиях, таких как учителя, врачи и социальные работники.
Однако оно может поразить любого, кто испытывает сильный стресс в своей личной или профессиональной жизни.
Существует множество признаков эмоционального выгорания, в том числе:
В 2019 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла профессиональное выгорание в Международную классификацию болезней (МКБ). Это означает, что теперь данное состояние признано официальным заболеванием, а не просто проявлением лени и безделья, как некоторые ранее считали. Это состояние, при котором у человека снижается работоспособность, он становится депрессивным, раздражительным и страдает от постоянных заболеваний.
Наиболее часто эмоциональное истощение наблюдается у людей, работающих в сфере помогающих профессий:
Однако сегодня оно распространяется на всё больше сотрудников офисов, HR-менеджеров, юристов и удалённых работников.
Проблема также хорошо известна мамам, которые заботятся о беспокойных малышах и не имеют возможности нормально отдохнуть.
Жители мегаполисов также сталкиваются с огромной нагрузкой, их жизнь проходит на бегу, с чашкой кофе в руках, коммуникация очень интенсивна, требования работодателей высоки, а квартальные отчёты никто не сделает за них.
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