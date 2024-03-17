Как снизить тревожность в повседневной жизни и как себе помочь при эмоциональном выгорании

Эмоциональное выгорание: признаки и стадии синдрома

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Мы не роботы, и наш организм не может постоянно работать на пределе своих возможностей. Когда мы испытываем сильный стресс в течение длительного периода времени, наш организм начинает работать с перебоями.

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Это может привести к физическим проблемам, таким как

головные боли,

боли в животе

и нарушения сна.

Это также может привести к психическим проблемам, таким как

раздражительность,

гневливость

и трудности с концентрацией.

Эмоциональное выгорание - это состояние физического, эмоционального и психического истощения, вызванное длительным воздействием стресса. Оно часто встречается у людей, работающих в помогающих профессиях, таких как учителя, врачи и социальные работники.

Однако оно может поразить любого, кто испытывает сильный стресс в своей личной или профессиональной жизни.

Признаки эмоционального выгорания

Существует множество признаков эмоционального выгорания, в том числе:

чувство истощения или опустошения;

потеря интереса к работе или деятельности, которая раньше приносила удовольствие;

чувство отстранённости или цинизма;

раздражительность или гневливость;

трудности с концентрацией или принятием решений;

физические симптомы, такие как головные боли, боли в животе или нарушения сна и т. д.

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла профессиональное выгорание в Международную классификацию болезней (МКБ). Это означает, что теперь данное состояние признано официальным заболеванием, а не просто проявлением лени и безделья, как некоторые ранее считали. Это состояние, при котором у человека снижается работоспособность, он становится депрессивным, раздражительным и страдает от постоянных заболеваний.

Наиболее часто эмоциональное истощение наблюдается у людей, работающих в сфере помогающих профессий:

учителей,

врачей,

сотрудников МЧС,

работников хосписов и психиатрических клиник.

Однако сегодня оно распространяется на всё больше сотрудников офисов, HR-менеджеров, юристов и удалённых работников.

Проблема также хорошо известна мамам, которые заботятся о беспокойных малышах и не имеют возможности нормально отдохнуть.

Жители мегаполисов также сталкиваются с огромной нагрузкой, их жизнь проходит на бегу, с чашкой кофе в руках, коммуникация очень интенсивна, требования работодателей высоки, а квартальные отчёты никто не сделает за них.

Несколько советов по управлению стрессом

Установите границы. Научитесь говорить "нет" дополнительной работе или обязательствам. Делайте перерывы. Регулярно делайте перерывы в течение дня, чтобы отдохнуть и перезарядиться. Найдите время для себя. Запланируйте время для занятий, которые приносят вам удовольствие и помогают вам расслабиться. Поговорите с кем-нибудь. Поделитесь своими чувствами с другом, членом семьи или терапевтом. Обратитесь за профессиональной помощью. Если вы не можете справиться со стрессом самостоятельно, обратитесь за помощью к врачу или терапевту.