Как снизить тревожность в повседневной жизни и как себе помочь при эмоциональном выгорании

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Эмоциональное выгорание: признаки и стадии синдрома

3:05
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Мы не роботы, и наш организм не может постоянно работать на пределе своих возможностей. Когда мы испытываем сильный стресс в течение длительного периода времени, наш организм начинает работать с перебоями.

Эмоциональное выгорание: признаки и стадии синдрома
Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0

Это может привести к физическим проблемам, таким как

  • головные боли,
  • боли в животе
  • и нарушения сна.

Это также может привести к психическим проблемам, таким как

  • раздражительность,
  • гневливость
  • и трудности с концентрацией.

Эмоциональное выгорание - это состояние физического, эмоционального и психического истощения, вызванное длительным воздействием стресса. Оно часто встречается у людей, работающих в помогающих профессиях, таких как учителя, врачи и социальные работники.

Однако оно может поразить любого, кто испытывает сильный стресс в своей личной или профессиональной жизни.

Признаки эмоционального выгорания

Существует множество признаков эмоционального выгорания, в том числе:

  • чувство истощения или опустошения;
  • потеря интереса к работе или деятельности, которая раньше приносила удовольствие;
  • чувство отстранённости или цинизма;
  • раздражительность или гневливость;
  • трудности с концентрацией или принятием решений;
  • физические симптомы, такие как головные боли, боли в животе или нарушения сна и т. д.

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла профессиональное выгорание в Международную классификацию болезней (МКБ). Это означает, что теперь данное состояние признано официальным заболеванием, а не просто проявлением лени и безделья, как некоторые ранее считали. Это состояние, при котором у человека снижается работоспособность, он становится депрессивным, раздражительным и страдает от постоянных заболеваний.

Наиболее часто эмоциональное истощение наблюдается у людей, работающих в сфере помогающих профессий:

  • учителей,
  • врачей,
  • сотрудников МЧС,
  • работников хосписов и психиатрических клиник.

Однако сегодня оно распространяется на всё больше сотрудников офисов, HR-менеджеров, юристов и удалённых работников.

Проблема также хорошо известна мамам, которые заботятся о беспокойных малышах и не имеют возможности нормально отдохнуть.

Жители мегаполисов также сталкиваются с огромной нагрузкой, их жизнь проходит на бегу, с чашкой кофе в руках, коммуникация очень интенсивна, требования работодателей высоки, а квартальные отчёты никто не сделает за них.

Несколько советов по управлению стрессом

  1. Установите границы. Научитесь говорить "нет" дополнительной работе или обязательствам.
  2. Делайте перерывы. Регулярно делайте перерывы в течение дня, чтобы отдохнуть и перезарядиться.
  3. Найдите время для себя. Запланируйте время для занятий, которые приносят вам удовольствие и помогают вам расслабиться.
  4. Поговорите с кем-нибудь. Поделитесь своими чувствами с другом, членом семьи или терапевтом.
  5. Обратитесь за профессиональной помощью. Если вы не можете справиться со стрессом самостоятельно, обратитесь за помощью к врачу или терапевту.
Эмоциональное выгорание. Как справиться с эмоциональным выгоранием.
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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