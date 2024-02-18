Пять советов по уходу за собой, которые эффективны в любое время и в любом месте

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Пять бьютихаков, которые работают всегда и везде

1:11
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Множество полезных советов, которые помогут в любой ситуации. Вот несколько из них:

Пять бьютихаков, которые работают всегда и везде
Фото: Нейросеть Шедеврум
  1. Sudocrem против прыщей: перед важными событиями, когда на коже возникают прыщи, использую Sudocrem — крем с антисептическими и ранозаживляющими свойствами. Наношу его после распаривания лица, чтобы смягчить и предотвратить появление акне.
  2. Маска на сухие волосы: для защиты тонких волос, склонных к сечению, наношу маску на сухие волосы перед сном. Активные ингредиенты маски восстанавливают волосы за ночь, а утром просто мою голову.
  3. Хранение патчей в холодильнике: чтобы избавиться от отечности в области глаз, храню патчи в холодильнике. Холод помогает сужать сосуды и уменьшать отечность.
  4. Бадяга от следов постакне: бадяга — отличное средство от постакне. Ее действие основано на механическом раздражении кожи, что помогает рассасывать пигментные пятна.
  5. Лимон вместо тоника: два раза в неделю устраиваю для кожи разгрузочные дни, не используя кремы и тоники. Вместо тоника использую дольку лимона, чтобы провести детокс и восстановить микробиом кожи.

8 простых бьюти хаков на любой случай, которые точно работают.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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