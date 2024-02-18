Пять советов по уходу за собой, которые эффективны в любое время и в любом месте

Множество полезных советов, которые помогут в любой ситуации. Вот несколько из них:
Фото: Нейросеть Шедеврум
Sudocrem против прыщей: перед важными событиями, когда на коже возникают прыщи, использую Sudocrem — крем с антисептическими и ранозаживляющими свойствами. Наношу его после распаривания лица, чтобы смягчить и предотвратить появление акне.
Маска на сухие волосы: для защиты тонких волос, склонных к сечению, наношу маску на сухие волосы перед сном. Активные ингредиенты маски восстанавливают волосы за ночь, а утром просто мою голову.
Хранение патчей в холодильнике: чтобы избавиться от отечности в области глаз, храню патчи в холодильнике. Холод помогает сужать сосуды и уменьшать отечность.
Бадяга от следов постакне: бадяга — отличное средство от постакне. Ее действие основано на механическом раздражении кожи, что помогает рассасывать пигментные пятна.
Лимон вместо тоника: два раза в неделю устраиваю для кожи разгрузочные дни, не используя кремы и тоники. Вместо тоника использую дольку лимона, чтобы провести детокс и восстановить микробиом кожи.
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