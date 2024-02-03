Основные принципы ухода за кожей младенцев

Основные правила ухода за кожей малышей

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эксперты отмечают, что кожа младенцев отличается от взрослой своей незрелостью и более тонкой структурой. Учитывая эти особенности, важно подходить к выбору средств для ухода бережно. Новорожденной коже свойственны слабые барьерные функции, что делает ее более уязвимой перед внешними воздействиями и инфекциями.

Фото: https://hellosanatate.ro/

Детскую кожу необходимо регулярно очищать, при этом применение средств должно быть мягким и подходящим для ее нежной структуры. Рекомендуется использовать средства для купания, влажные салфетки и шампуни, с учетом отсутствия вредных компонентов.

Касаясь вопроса увлажнения, эксперты отмечают, что детская кожа требует дополнительного увлажнения из-за ее тонкости и высокой потери влаги. Регулярное увлажнение помогает предотвратить сухость и раздражение. Важно выбирать специальные детские кремы с учетом их мягкой формулы и отсутствия активных ингредиентов, которые могут вызывать привыкание.

Эксперты также подчеркивают, что общие рекомендации включают регулярное умывание лица и подмывание после дефекации, ограничение купания в первые дни жизни и постепенное увеличение его частоты. Увлажнение кожи младенца не создает привыкания и оказывается важным для предотвращения сухости и раздражения.