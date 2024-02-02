Какова цель применения пилинга для кожи головы и как правильно подобрать подходящий вариант

Зачем нужен пилинг для кожи головы и как его выбрать

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Пиллинг для кожи головы не только улучшает свежесть волос, но и эффективно борется с проблемами, такими как перхоть, зуд, и избыточная жирность. В этой статье мы рассмотрим, как правильно выбрать пилинг и какие пользы он может принести.

Фото: bagiraclub.ru

Цель применения пилинга

Пилинг для кожи головы используется для удаления отмерших клеток, избытка сала и загрязнений, стимулируя тем самым процесс регенерации кожи. Исследования подтверждают, что пилинг способствует ускоренному росту волос.

Когда особенно полезен пилинг:

Перхоть

Жирные волосы

Сухая кожа

Выпадение волос

Зуд и шелушение

Тусклость и недостаточный объем волос

Важно заметить, что при наличии зуда, шелушения и перхоти, несмотря на применение пилинга, рекомендуется консультация с дерматологом.

Как часто использовать пилинг

Рекомендуется применять пилинг не более одного раза в неделю, чтобы избежать повреждения волосяных фолликулов и лишнего удаления кожного сала.

Выбор пилинга в зависимости от типа кожи:

Для жирной кожи:

Салициловая кислота для себорегуляции и противогрибкового эффекта.

Азелаиновая и гликолевая кислоты.

Для сухой кожи:

Миндальная, лактобионовая, молочная кислоты.

Против перхоти:

С противогрибковыми компонентами: Piroctone Olamine, Climbazole, Zinc Pyrithione, Selenium Sulfide, Propanediol Caprylate.

От зуда:

С успокаивающими компонентами: пантенол, экстракты ромашки, календулы, пиона, гамамелиса, бисаболол, ментол.

Для чувствительной кожи:

Предпочтительно выбирать пилинги с низким содержанием кислот и осторожно использовать средства с холодящими веществами.