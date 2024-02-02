Как предотвратить появление прыщей: средства и рекомендации по уходу за кожей при акне

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Как избавиться от прыщей: средства и уход за кожей при акне

1:56
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Акне, часто рассматриваемое как проблема подростков, может встречаться и у взрослых.

Как избавиться от прыщей: средства и уход за кожей при акне
Фото: Сервис стоковых фотографий freepik.com

Акне представляет собой хроническое воспалительное заболевание пилосенсебиальной системы, затрагивающее волосяные фолликулы, волосы и сальные железы. Хотя проблема чаще всего проявляется на лице, она может также влиять на плечи, туловище и спину, затрагивая не только подростков, но и взрослую аудиторию, вызывая серьезные психологические трудности.

Рекомендации при появлении прыщей:

Никогда не выдавливайте прыщи, чтобы избежать внесения дополнительных бактерий и усугубления проблемы. Регулярно моем кожу мягким моющим средством и используем безрецептурные средства с перекисью бензоила или салициловой кислотой для локального ухода.

Справляясь с закрытыми комедонами:

Избегайте вскрытия белых головок, так как это может привести к дополнительным осложнениям. Обрабатывайте закрытые комедоны так же, как и другие виды прыщей, с регулярным умыванием и использованием безрецептурных средств, содержащих перекись бензоила или салициловую кислоту.

Отношение к черным точкам:

Не рекомендуется избавляться от черных точек путем выдавливания, вместо этого, ежедневное мягкое очищение кожи и использование средств с бензоилпероксидом, резорцином и салициловой кислотой может помочь предотвратить их образование.

Системный подход к лечению акне:

Лечение акне включает комбинацию препаратов, назначение которых может осуществлять только врач. Самолечение может привести к ухудшению состояния кожи.

Уход за кожей при акне:

Уход за кожей является ключевым в профилактике и лечении акне. Умывание подходящими моющими средствами, использование увлажняющих, очищающих и солнцезащитных средств, а также избегание моющих средств с мылом способствуют улучшению состояния кожи при акне.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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