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Семь убедительных аргументов против посещения солярия, которые изменят твое мнение

7 фактов, после которых ты не захочешь ходить в солярий

2:15
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Загар, хоть и визуально придает коже отдохнувший вид, но дерматологи предупреждают о том, что последствия искусственного загара в солярии могут быть разрушительными для кожи. Дерматологи Александр Прокофьев и Наталья Сурикова обсудили причины, почему солярий может быть опаснее естественного загара.

7 фактов, после которых ты не захочешь ходить в солярий
Фото: Сервис стоковых фотографий freepik.com
  1. Преждевременное старение кожи: Ультрафиолетовые лучи вызывают необратимые изменения в структуре кожи, разрушая коллагеновые волокна и приводя к фотостарению, проявляющемуся в потере упругости, появлении морщин и грубости эпидермиса.
  2. Пигментация: Ультрафиолет имеет кумулятивное действие, суммирующееся в течение жизни, и может привести к появлению пятен гиперпигментации, онкологии кожи и морщинам.
  3. Риск развития рака кожи: Солярий повышает интенсивность воздействия ультрафиолета на кожу, что увеличивает риск развития рака кожи в два раза по сравнению с солнечным воздействием.
  4. Увеличение риска меланомы: Регулярное посещение солярия до 35 лет увеличивает риск появления меланомы на 75%.
  5. Признание опасности солярия ВОЗ: Эксперты Всемирной организации здравоохранения признали загар в солярии опасным, связывая его с увеличением онкологических заболеваний кожи. Считается, что популярность соляриев может быть связана с ростом случаев рака кожи в возрасте до 40 лет, в то время как ранее этот вид рака чаще встречался у людей старше 65–70 лет.
  6. Осложнения хронических заболеваний: Регулярное посещение солярия может привести к обострению хронических заболеваний, таких как розацеа, волчанка, атеросклероз, сахарный диабет, бронхиальная астма, заболевания щитовидной железы, инфекции, мастопатия, онкология, витилиго и другие.
  7. Воздействие на состояние кожи и волос: Ультрафиолетовое излучение солярия повреждает кожу, вызывая ее травмирование и раздражение. Кожа становится сухой, а волосы под воздействием ультрафиолета высыхают и становятся ломкими. После сеансов солярия важно уделять внимание увлажнению, избегать агрессивных моющих средств, мыла, пилингов и скрабов.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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