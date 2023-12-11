Топ-5 бюджетных парфюмов с манящими нотами Средиземноморья

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Список лучших шипровых ароматов, подготовленный экспертами компании "МаркаКачества", возглавляют духи, обычно пропитанные нотами

Фото: commons.wikimedia.org by Warburg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

дубового мха,

ароматами средиземноморского побережья,

бергамота,

пачули,

ладана.

Эти ароматы, хотя они часто ассоциируются с мужскими парфюмерными композициями, пользуются популярностью также и среди женщин.

В лидерах рейтинга шипровых ароматов для женщин - парфюм Lancome Idole L'Intense. Его композиция начинается с бодрящих нот мандарина и горького апельсина, которые подчеркивают розу и жасмин. После цитрусовых оттенков проявляются

мускус,

ваниль,

шипровые аккорды.

На втором месте в списке — парфюм от Bottega Veneta, а на третьем — Jimmy Choo Blossom.

Завершают пятерку лидеров бюджетные ароматы Coriandre by Jean Couturier и Yves Rocher Comme une Evidence.