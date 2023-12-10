Спирт, уксус и кондиционер для белья: такого эффекта вы точно не ожидалм

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В случае, когда не удается воспользоваться утюгом, а одежда выглядит крайне мятой, можно воспользоваться необычным народным средством, которое поможет решить бытовую проблему. Этот домашний спрей позволит разгладить даже самые упрямые складки.

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Для приготовления средства следует смешать одну чашку дистиллированного уксуса с чайной ложкой кондиционера для белья. Дополнительно добавьте чайную ложку медицинского спирта, чтобы повысить эффективность средства.

Затем полученную смесь следует перелить в распылитель и обработать проблемные участки ткани. После высыхания примененного спрея заломы и морщины исчезнут без следа, как сообщает портал Express.co.uk.