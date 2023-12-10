Спирт, уксус и кондиционер для белья: такого эффекта вы точно не ожидалм

В случае, когда не удается воспользоваться утюгом, а одежда выглядит крайне мятой, можно воспользоваться необычным народным средством, которое поможет решить бытовую проблему. Этот домашний спрей позволит разгладить даже самые упрямые складки.
Для приготовления средства следует смешать одну чашку дистиллированного уксуса с чайной ложкой кондиционера для белья. Дополнительно добавьте чайную ложку медицинского спирта, чтобы повысить эффективность средства.
Затем полученную смесь следует перелить в распылитель и обработать проблемные участки ткани. После высыхания примененного спрея заломы и морщины исчезнут без следа, как сообщает портал Express.co.uk.
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