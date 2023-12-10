Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
К чему использовать карандаш для ключа от дома
Артистка Цыганова высмеяла конфликт Дани Милохина и Владимира Соловьева
Китайские врачи назвали причину ощущения "бабочек в животе"
Засыпать ли стиральный порошок в барабан стиралки?
Почему кореянки пищат от восторга от этого советского средства гигиены
Кардиолог Кореневич нашла связь между сахаром и запечатыванием сосудов
Российская актриса Елена Корикова завершила актёрскую карьеру и занялась дизайном
5 оттенков старят и молодых, и пожилых
Какие мерзкие вещи туристы делают с чайниками в отельных номерах

Спирт, уксус и кондиционер для белья: такого эффекта вы точно не ожидалм

0:46
Моя семья » Красота и стиль

В случае, когда не удается воспользоваться утюгом, а одежда выглядит крайне мятой, можно воспользоваться необычным народным средством, которое поможет решить бытовую проблему. Этот домашний спрей позволит разгладить даже самые упрямые складки.

Спирт, уксус и кондиционер для белья: такого эффекта вы точно не ожидалм
Фото: unsplash. com/photos/P3pI6xzovu0 by Clark Street Mercantile mercantile is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления средства следует смешать одну чашку дистиллированного уксуса с чайной ложкой кондиционера для белья. Дополнительно добавьте чайную ложку медицинского спирта, чтобы повысить эффективность средства.

Затем полученную смесь следует перелить в распылитель и обработать проблемные участки ткани. После высыхания примененного спрея заломы и морщины исчезнут без следа, как сообщает портал Express.co.uk.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В глаза не бросалось: охранница в брянской школе рассказала, что школьница прошла с ружьём незаметно

Охранница гимназии № 5 в Брянске категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии.

Охранница гимназии в Брянске заявила, что ружьё, которое несла школьница, не бросалось в глаза
Пророчество православных старцев сбывается: Киев уходит под воду
Киевское метро затоплено. Сбывается пророчество православных старцев
Дневные ходовые огни: Как избежать проблем с ГИБДД при самостоятельной установке
Старшие дети Градского грызутся за наследство с младшими и бывшей женой Коташенко
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Осмотр и досмотр авто: в чём отличия, и какие права у водителей
В отношении отца школьницы, которая открыла стрельбу в брянской гимназии, возбудили ещё одно уголовное дело
Филипп Киркоров пожалел о том, что поддерживал Пугачёву и Галкина*
Филипп Киркоров пожалел о том, что поддерживал Пугачёву и Галкина*
Последние материалы
К чему использовать карандаш для ключа от дома
Артистка Цыганова высмеяла конфликт Дани Милохина и Владимира Соловьева
Спирт, уксус и кондиционер для белья: такого эффекта вы точно не ожидалм
Китайские врачи назвали причину ощущения "бабочек в животе"
Засыпать ли стиральный порошок в барабан стиралки?
Почему кореянки пищат от восторга от этого советского средства гигиены
Кардиолог Кореневич нашла связь между сахаром и запечатыванием сосудов
Российская актриса Елена Корикова завершила актёрскую карьеру и занялась дизайном
5 оттенков старят и молодых, и пожилых
Какие мерзкие вещи туристы делают с чайниками в отельных номерах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников