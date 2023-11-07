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Исследования показали, что люди со схожими интересами чаще создают крепкие союзы

1:12
Моя семья

Исследования учёных указывают на то, что люди, имеющие схожие убеждения и интересы, чаще всего образуют семейные пары, чем те, кто сильно различается. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования.

Исследования показали, что люди со схожими интересами чаще создают крепкие союзы
Фото: "Eskimo Kiss" by Tela Chhe is licensed under CC BY 2.0.

В 1963 году в журнале The Journal of Abnormal and Social Psychology были опубликованы результаты исследования, в рамках которого были проанализированы религиозные и политические взгляды, а также личные установки 36 супружеских пар. Опрос показал, что супруги чаще всего делили похожие взгляды и убеждения.

Психолог из США Дон Бирн выдвинул гипотезу, что люди склонны выбирать партнёров, которые близки им по духу. Это включает в себя различные критерии, такие как демографические характеристики, социальное положение и психологические факторы, такие как религиозные убеждения, профессиональные интересы, увлечения и ценности.

Таким образом, гипотеза о том, что сходство по внешности играет менее важную роль при выборе партнёра, находит подтверждение в исследованиях.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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