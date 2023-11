Исследования показали, что люди со схожими интересами чаще создают крепкие союзы

Исследования учёных указывают на то, что люди, имеющие схожие убеждения и интересы, чаще всего образуют семейные пары, чем те, кто сильно различается. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования.

Фото: "Eskimo Kiss" by Tela Chhe is licensed under CC BY 2.0.

В 1963 году в журнале The Journal of Abnormal and Social Psychology были опубликованы результаты исследования, в рамках которого были проанализированы религиозные и политические взгляды, а также личные установки 36 супружеских пар. Опрос показал, что супруги чаще всего делили похожие взгляды и убеждения.

Психолог из США Дон Бирн выдвинул гипотезу, что люди склонны выбирать партнёров, которые близки им по духу. Это включает в себя различные критерии, такие как демографические характеристики, социальное положение и психологические факторы, такие как религиозные убеждения, профессиональные интересы, увлечения и ценности.

Таким образом, гипотеза о том, что сходство по внешности играет менее важную роль при выборе партнёра, находит подтверждение в исследованиях.

