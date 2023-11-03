Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психотерапевт Уайлдер рассказал, почему с возрастом переносимость алкоголя ухудшается
В Екатеринбурге ребёнок случайно заперся в металлический шкаф постамата "Сбера"
Учёные раскрыли секреты генетической эволюции кошек
Экс-возлюбленная комика Славы Комиссаренко объявила о важном решении после скандала
Умерла заслуженная артистка России Галина Мочалова
Эксперты назвали 5 самых востребованных автомобилей до 2 млн рублей в России
10-летняя девочка случайно ранила из винтовки своего брата
Азербайджан и Турция отказались от участия в чемпионате мира по самбо в Ереване
Уролог Зеленин перечислил способы повышения либидо у мужчин

Сахар и молоко: 9 продуктов, которые влияют на красоту и старение кожи

2:18
Моя семья » Красота и стиль

Возможно, вас не слишком беспокоит состояние кожи и процессы старения, когда вы молоды, но с годами это становится все более актуальным. Важность здорового питания для внешнего вида трудно переоценить. Эксперты HerBeauty. co называют 9 продуктов, которые могут ускорить старение вашей кожи.

Сахар

Сахар является врагом номер один, когда речь идет о старении кожи, так как он разрушает коллаген и способствует воспалению, вызывая появление морщин и акне.

Кофеин

Употребление нескольких чашек кофе в день может привести к обезвоживанию кожи. Добавление молока и сахара усугубляет этот эффект. Стакан воды после кофеиновых напитков может помочь нейтрализовать воздействие на кожу.

Транс-жиры

Эти жиры, часто присутствующие в фаст-фуде и жаренных продуктах, могут спровоцировать воспаление и ухудшить состояние кожи.

Маргарин

Маргарин богат транс-жирами, которые могут воздействовать на упругость кожи и уровень коллагена, что приводит к старению.

Картофель фри

Этот вкусный, но вредный продукт может вызвать старение кожи из-за высокого содержания соли и обработанного картофеля.

Алкоголь

Алкоголь обезвоживает организм, что может сказаться на коже, снижая уровни важных витаминов и минералов.

Конфеты

Обработанный сахар вызывает всплеск инсулина, что может способствовать увеличению веса и старению. Темный шоколад без вредных добавок может быть сладкой альтернативой.

Молоко и молочные продукты

Некоторые люди могут испытывать проблемы с кожей, связанные с молочными продуктами, поэтому стоит следить за их потреблением.

Переработанное мясо

Колбаса, ветчина и бекон содержат консерванты и создают свободные радикалы, негативно воздействующие на кожу и ДНК. Выбирайте постное мясо, такое как курица или индейка, чтобы снизить воздействие.

Заботьтесь о своей коже, избегая эти продукты, и вместо них включайте в рацион пищу, богатую антиоксидантами и здоровыми жирами, чтобы поддерживать вашу молодость и здоровье.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Обнародован список звёзд сериалов на ТНТ, раскритиковавших СВО на Украине
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин Эндрю Карнеги: откровения американского миллиардера для юношества Сергей Лебедев
Названы продукты, которые ухудшают память
ВСУ будет помогать НАТО захватить Калининград
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Последние материалы
10-летняя девочка случайно ранила из винтовки своего брата
Азербайджан и Турция отказались от участия в чемпионате мира по самбо в Ереване
Уролог Зеленин перечислил способы повышения либидо у мужчин
Почему зимой механическая коробка передач гораздо лучше «автомата»
Психиатр Баева: Стресс на работе может повлиять на психическое здоровье
Марков о возвращении Пугачёвой в Россию: "В личной жизни у неё проблем никаких не будет"
Певица Сурганова надеется, что Пугачева вернулась в Россию навсегда
Минометчика ВСУ приговорили к 17 годам колонии за убийство мирного жителя
На издательство "Эксмо" составили протокол об ЛГБТ-пропаганде за комиксы о голубе Геннадие
Депутат Рады устроил смертельное ДТП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников