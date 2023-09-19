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Пластическая хирургия: операции, которые часто ухудшают внешность

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Пластические операции стали неотъемлемой частью мировой косметической индустрии, предоставляя людям возможность улучшить свой внешний вид и подчеркнуть естественную красоту. Однако, как и в любой медицинской сфере, важно понимать, что не каждая операция приведет к желаемым результатам. Неконтролируемое рвение к идеалу может иногда ухудшить внешность. Сегодня мы рассмотрим несколько пластических операций, которые могут потенциально привести к нежелательным последствиям.

Пластическая хирургия: операции, которые часто ухудшают внешность
Фото: https://cdn.unitycms.io/

Перебор с увеличением груди

Увеличение груди может значительно улучшить самочувствие женщины, но при слишком крупных имплантах они могут выглядеть неестественно и создавать дополнительные проблемы со здоровьем. Важно выбирать их размер и форму с учетом собственных анатомических особенностей и советов врача.

Пластика носа, приводящая к деформации

Изменение формы носа может значительно изменить облик лица, но при неправильном подходе может вызвать деформацию перегородки, что будет сложно исправить.

Подтяжка лица и перебор с ботоксом

Слишком частое введение ботулотоксина или перебор с процедурой подтяжки лица могут создавать неестественную мимику, ухудшая внешний вид.

Липосакция в избытке

Липосакция является популярным методом устранения жировых отложений, но если ее проводят в избытке или в неудачных зонах, это может привести к неестественной фигуре и неприятным деформациям.

Важно понимать, что пластические операции — это серьезные медицинские вмешательства, и они должны проводиться только квалифицированными и опытными специалистами. Перед решением о пластической операции необходимо тщательно обсудить свои ожидания и потенциальные риски с врачом.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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