Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
СКР разбирается в причинах инцидента с оставленным без внимания в бассейне ребёнком в Липецке
Глава Берлинской оперы Маттиас Шульц вступился на Анну Нетребко
В Новосибирске суд оставил в СИЗО подозреваемых в убийстве 15-летней девочки экс-полицейских
ГИБДД: нарушители скрывают номер авто от дорожных камер магнитными рамками
Сотрудники ГИБДД больше всего опасаются пьяных и снимающих видео водителей
Актриса Анна Хилькевич посоветовала Погребняк сменить стилиста
WhatsApp* в РФ могут блокировать из-за распространения запрещённой информации
Музыкант Игорь Николаев госпитализирован из-за проблем с сердцем
В Сочи началась встреча главы РФ Путина с лидером Белоруссии Лукашенко

Косметологи: выбрать омолаживающую инъекцию поможет только квалифицированный специалист

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Косметические процедуры с использованием инъекций ботокса и гиалуроновой кислоты становятся все более популярными в современной эстетической медицине. Оба метода обладают способностью улучшать внешность и снижать видимость признаков старения, но какой из них лучше? Врачи и косметологи делятся своим мнением о преимуществах и особенностях каждой процедуры.

Косметологи: выбрать омолаживающую инъекцию поможет только квалифицированный специалист
Фото: Сервис стоковых фотографий freepik.com

Инъекции ботокса являются популярным методом для скрытия признаков старения кожи. Ботулотоксин блокирует передачу нервных импульсов к мышцам, что приводит к их расслаблению и снижению мимических морщин. Процедура обычно занимает несколько минут, и результаты видны через несколько дней. Эффект обычно длится от 2 до 6 месяцев, после чего требуется повторное введение.

Гиалуроновая кислота - это естественный компонент кожи, способствующий увлажнению и поддержанию упругости. Процедура введения гиалуроновой кислоты включает использование инъекций для заполнения морщин, увеличения объема губ или коррекции формы лица. Последующие результаты становятся видны практически немедленно и могут сохраняться от 6 до 12 месяцев, в зависимости от типа продукта и индивидуальных особенностей организма.

Выбор между ботоксом и гиалуроновой кислотой зависит от конкретных желаний и целей пациента. Ботокс эффективен для снижения мимических морщин, особенно в области лба, глаз и межбровья. Он также может использоваться для лечения гипергидроза (чрезмерного потоотделения) и сокращения мышечных спазмов. Гиалуроновая кислота идеально подходит для заполнения утраченного объема лица, увеличения губ и создания более молодого вида кожи.

Важно отметить, что оба метода требуют опыта и профессионализма со стороны врача. Консультация с квалифицированным специалистом позволит определить наилучший вариант для конкретного пациента, учитывая его индивидуальные особенности, ожидания и медицинскую историю.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
В Москве задержали с наркотиками заслуженную артистку России

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина после обыска у неё дома в Москве.

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер задержали с наркотиками в Москве
Актриса Елена Борзова рассказала о ликвидации Демарина Пугачевой ради Киркорова
Стало известно, как Пугачева избавлялась от конкурентов Филиппа Киркорова
Опасный путь: ВСУ жестоко обошлись с пленными солдатами РФ
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова Выиграть в Монте-Карло невозможно Сергей Лебедев В Скопье прошла встреча балканской инициативы Брдо-Бриони Михаил Плисюк
Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ
Не справились со своей задачей: Армения обвинила миротворцев России
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники
Последние материалы
ГИБДД: нарушители скрывают номер авто от дорожных камер магнитными рамками
Сотрудники ГИБДД больше всего опасаются пьяных и снимающих видео водителей
Жука Гитлера и бабочку Муссолини могут переименовать в следующем году
Актриса Анна Хилькевич посоветовала Погребняк сменить стилиста
WhatsApp* в РФ могут блокировать из-за распространения запрещённой информации
Музыкант Игорь Николаев госпитализирован из-за проблем с сердцем
В Сочи началась встреча главы РФ Путина с лидером Белоруссии Лукашенко
Включение Фархада Ахмедова в санкционный список было следствием ошибки
Два ребенка пострадали в аварии с КАМАЗом на дороге Калуга — Медынь
Актриса Кристина Асмус рассказала о предательстве близких людей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников