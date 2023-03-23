Депутат Чаплин: покупка старой дачи сопряжена с большими юридическими и финансовыми рисками

Старые дачи деятелей культуры в последнее время пользуются большим спросом. Однако в случае покупки такой загородной недвижимости есть вполне конкретные финансовые и юридические риски. Об этом рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Никита Чаплин.

По его словам, в плохом состоянии в таких домах обычно находятся коммуникации: полной замены требуют проводка и водопровод. Эти дачи могут нуждаться в реконструкции или полной перестройке, что обойдётся весьма недёшево.

Также есть и юридический аспект, добавил Чаплин в беседе с ФАН. Он объяснил, что делать зачастую приходится все те процедуры, о которых не думали владельцы на протяжении десятилетий: приватизация, межевание, смена фамилий собственников и так далее. И на всё это нужно время.

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