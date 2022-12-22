Юрист: за гибель подростка после обрушения снега с крыши в Подмосковье могут ответить родители

За гибель 13-летнего ребёнка в Красногорском округе из-за упавшего на него снега с крыши коммунальные службы ответственность нести не будут, так как это частный дом. И фактически это считается несчастным случаем, объяснил юрист Юрий Капшык в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По словам эксперта, понести ответственность могут только родители, если будет установлен факт ненадлежащего воспитания.

Также родителей могут привлечь к ответственности, если они не принимали мер по безопасности ребенка, не чистили снег, или выяснится, что они любители выпить, однако это больше будет административная, чем уголовная ответственность, заключил юрист.

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