Стилист: 2023 год лучше встречать в корсете или костюме

Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова рассказала, в чём лучше встречать Новый год. По её словам, отказаться нужно от привычных платьев в пол, пайеток и попробовать что-то новое.

Она порекомендовала обратить внимание на корсеты, которые уже давно в тренде, однако так активно заходят в новогодние праздники впервые.

Стилист добавила в беседе с "Радио 1", что выбирать стоит утягивающие корсеты максимально приталенных форм. Также корсет можно сочетать с узкими брюками, расклешёнными к низу, а дополнить такой образ можно различными аксессуарами, например, длинными перчатками в тон корсета либо юбки, клатчем или какими-то украшениями, заметила эксперт.

Другим вариантом собеседник канала назвала костюмы или смокинги. При этом на празднование Нового года в семейном кругу или с друзьями можно выбрать цветной костюм или смокинг свободного кроя.

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