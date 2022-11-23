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Во Владивостоке на Новый год не будет салюта и массовых гуляний

Общество

Отменить новогодние праздничные гуляния в Приморье губернатор Олег Кожемяко предложил ещё в октябре. Он объяснил это проведением спецоперации на Украине.

Правительство подготовило ряд поправок в региональный бюджет, из которого, предлагалось исключить финансирование новогоднего фейерверка во Владивостоке, пишет издание zr.media.

Однако главную ёлку города приморцы всё же увидят. По информации мэрии, на главной площади на Новый год традиционно установят зимний городок с детскими аттракционами, горками и катком.

Не будет отменено и праздничное мероприятие для детей, проводимое в ежегодном формате. Однако массовых гуляний на улицах Владивостока и новогоднего салюта не будет.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Наталия Красовская
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