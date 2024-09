Toyota RAV4 против BYD Sealion 6: сравнение на дорогах общего пользования

Toyota RAV4 против нового кроссовера Sealion 6

Среди всех модификаций Toyota RAV4 гибридная версия сейчас особенно популярна. Однако китайские производители готовы составить ей конкуренцию, даже несмотря на успех. Недавно компания BYD выпустила новый кроссовер Sealion 6, который оснащен эффективной гибридной системой и предлагается по цене ниже многих аналогов. Тем не менее, некоторые водители заметили у него недостатки, о которых рассказал крупный автодилер.

Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), CC BY-SA 4.0

Когда я тестировал Sealion 6 перед его серийным выпуском, он произвел на меня впечатление, но в реальных условиях на дорогах общего пользования его достоинства оказались не столь очевидными. При обычной езде кроссовер не вызывает ощущение "сильного зверя" из-за своей предсказуемости и плавности — от ускорения до управления. Автомобиль впечатляет своей тишиной и элегантностью.

Подвеска Sealion 6 смягчает большинство неровностей, что создает комфорт внутри салона, но это негативно сказывается на управляемости, так как иногда автомобиль склонен к боковой раскачке. На высоких скоростях он становится слишком плавным на неровностях, что приводит к небольшому крену в поворотах. В результате кроссовер лучше подходит для езды по прямым участкам дороги или по городу на средней скорости. Если рассматривать его в этом контексте, то Sealion 6 — достойный представитель своего класса.

Toyota RAV4 привлекает своей универсальностью, предлагая комфортное управление на различных типах дорог. Японская модель — это автомобиль на все случаи жизни, в то время как Sealion 6 лучше всего проявляет себя в городских условиях. На длинных маршрутах с неровными дорогами управляемость китайского кроссовера оставляет желать лучшего.

Sealion 6 удобен в повседневной эксплуатации. Я провел много времени за рулем этого кроссовера, перемещаясь по городу в час пик, и могу сказать, что в таких условиях он великолепен. В отличие от некоторых других подключаемых гибридов, электродвигатели Sealion 6 достаточно мощные, чтобы не только передвигать этот 2,1-тонный семейный автомобиль, но и делать это с приличной скоростью, даже при полной загрузке багажника.

Главная особенность Sealion 6 — это его гибридная система. Она настроена так, что большую часть времени работают электромоторы, что обеспечивает высокую динамику и хорошую тягу даже при полной загрузке. Это значительное преимущество китайской модели по сравнению с японскими и европейскими конкурентами.

Удобное рулевое управление позволяет легко выполнять сложные маневры, а система кругового обзора с 3D-моделированием делает парковку безопасной и простой. На шоссе Sealion 6 превращается в комфортный и тихий автомобиль для длительных поездок с минимальным шумом трансмиссии.

Как видно из отзывов, некоторые водители довольны поведением Sealion 6 на длинных дистанциях. Разница в ощущениях может быть связана с особенностями управления автомобилем — он лучше всего подходит для езды на низких и средних скоростях.

В отличие от многих других китайских моделей, в Sealion 6 нет раздражающих звуковых сигналов и шумов, что заслуживает отдельного упоминания.

В целом, Sealion 6 оставляет приятное впечатление, но Toyota RAV4 пока остается лидером.

Уточнения

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic. Базируется в Шэньчжэне (Китай). В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год BYD заняла 580-е место. Владельцем компании является китайский миллиардер Ван Чуаньфу.

BYD имеет производственные базы в Шэньчжэне, Сиане, Чжэнчжоу, Шанхае, Пекине (КНР), а также в Узбекистане, Бразилии, Таиланде и Венгрии.