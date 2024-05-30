Geely представляет революционные гибриды с рекордной экономией топлива: запуск уже в следующем году

Geely запускает серию гибридных моделей с новейшим экономичным двигателем в 2024 году

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Geely Holding Group объявила о запуске серии гибридных моделей в первой половине 2024 года, оснащенных новым экономичным двигателем с термической эффективностью до 46.1%. Новые модели появятся в линейках Galaxy и Lynk & Co. Эти гибриды обещают снизить потребление топлива и увеличить запас хода.

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Конкуренция на китайском рынке гибридов усиливается, особенно после недавнего запуска BYD двух гибридных седанов с технологией, обеспечивающей расход топлива 2.9 литра на 100 км.

Ранее сообщалось, что Haval, Chery и Geely оказались самыми дешёвыми в обслуживании "китайцами".