Geely Holding Group объявила о запуске серии гибридных моделей в первой половине 2024 года, оснащенных новым экономичным двигателем с термической эффективностью до 46.1%. Новые модели появятся в линейках Galaxy и Lynk & Co. Эти гибриды обещают снизить потребление топлива и увеличить запас хода.
Конкуренция на китайском рынке гибридов усиливается, особенно после недавнего запуска BYD двух гибридных седанов с технологией, обеспечивающей расход топлива 2.9 литра на 100 км.
Ранее сообщалось, что Haval, Chery и Geely оказались самыми дешёвыми в обслуживании "китайцами".
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.