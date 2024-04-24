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Удивительно просто: как добавить лет жизни вашему двигателю — советы от эксперта

Автоэксперт Родионов назвал ошибки, приводящие к поломке двигателя

1:23
Авто

Несколько простых, но не всегда очевидных процедур могут значительно продлить жизнь двигателя автомобиля. Об этом рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service, Никита Родионов, в интервью "Газете.Ru".

Автоэксперт Родионов назвал ошибки, приводящие к поломке двигателя
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Никита Родионов подчеркнул важность регулярной чистки дросселя. Загрязнение дросселя может привести к нестабильной работе автомобиля, затруднённому запуску в холодную погоду и даже к остановке двигателя. Это сокращает его срок службы.

Далее он советует своевременно заменять свечи зажигания. Использование изношенных свечей может привести к неполному сгоранию топлива в цилиндрах, что вызывает ряд проблем, включая потерю мощности, увеличение расхода топлива и затруднения при запуске двигателя.

Третья ключевая процедура, по словам Родионова, — это промывка форсунок без снятия каждые 40 тысяч километров. Это предотвращает недолив или перелив топлива, что может ухудшить качество топливовоздушной смеси и вызвать нестабильную работу двигателя или даже гидроудар.

Наконец, Родионов подчеркивает необходимость регулярной замены воздушного фильтра. Пренебрежение этим может привести к увеличению расхода топлива, потере мощности и, в долгосрочной перспективе, к выходу двигателя из строя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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