Удивительно просто: как добавить лет жизни вашему двигателю — советы от эксперта

Автоэксперт Родионов назвал ошибки, приводящие к поломке двигателя

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Несколько простых, но не всегда очевидных процедур могут значительно продлить жизнь двигателя автомобиля. Об этом рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service, Никита Родионов, в интервью "Газете.Ru".

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Никита Родионов подчеркнул важность регулярной чистки дросселя. Загрязнение дросселя может привести к нестабильной работе автомобиля, затруднённому запуску в холодную погоду и даже к остановке двигателя. Это сокращает его срок службы.

Далее он советует своевременно заменять свечи зажигания. Использование изношенных свечей может привести к неполному сгоранию топлива в цилиндрах, что вызывает ряд проблем, включая потерю мощности, увеличение расхода топлива и затруднения при запуске двигателя.

Третья ключевая процедура, по словам Родионова, — это промывка форсунок без снятия каждые 40 тысяч километров. Это предотвращает недолив или перелив топлива, что может ухудшить качество топливовоздушной смеси и вызвать нестабильную работу двигателя или даже гидроудар.

Наконец, Родионов подчеркивает необходимость регулярной замены воздушного фильтра. Пренебрежение этим может привести к увеличению расхода топлива, потере мощности и, в долгосрочной перспективе, к выходу двигателя из строя.