We Are Drivers: социальная сеть, которая меняет правила дорожной игры в России

В России планируют создать социальную сеть для водителей

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В России планируется запустить уникальную социальную сеть под названием "We Are Drivers", предназначенную специально для водителей.

Фото: freepik.com by master1305 is licensed under public domain

С помощью этой платформы водители смогут легко находить друзей и общаться, просто сканируя номерные знаки других автомобилей с помощью камеры своего смартфона. Кроме того, в случае происшествий на дороге, пользователи приложения смогут запросить помощь у других водителей.

Этот инновационный подход предлагает новые возможности для водителей в области социального взаимодействия и безопасности на дороге.