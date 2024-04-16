We Are Drivers: социальная сеть, которая меняет правила дорожной игры в России

В России планируется запустить уникальную социальную сеть под названием "We Are Drivers", предназначенную специально для водителей.
С помощью этой платформы водители смогут легко находить друзей и общаться, просто сканируя номерные знаки других автомобилей с помощью камеры своего смартфона. Кроме того, в случае происшествий на дороге, пользователи приложения смогут запросить помощь у других водителей.
Этот инновационный подход предлагает новые возможности для водителей в области социального взаимодействия и безопасности на дороге.
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