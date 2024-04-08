Новичок за рулём?: узнайте, как избежать паники и стать мастером вождения

Как не нервничать за рулем: три совета водителям-новичкам — успокоиться очень просто

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Новичкам за рулем часто бывает трудно сохранять спокойствие. Это вполне понятно: опыта управления почти нет, многие действия ещё не автоматизированы, и каждая дорожная ситуация кажется опасной.

Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Страх и волнение за рулём могут сказаться на водителе негативно. Человек, у которого ещё не выработались навыки, может совершать ещё больше ошибок.

Как же успокоиться новичку за рулём?

Во-первых, не стоит слишком переживать о реакции других водителей. Многие начинающие водители боятся негативной оценки, но важно помнить, что опытные водители обычно относятся к новичкам с пониманием. Знак "Начинающий водитель" наоборот, может помочь остальным водителям быть более осторожными.

Во-вторых, необходимо сконцентрироваться на дороге, особенно не отвлекаться на смартфон. У такого водителя и так будет немало отвлекающих факторов. Зачем нужен ещё один?

И, наконец, важно находить удовольствие в процессе вождения. Радуйтесь каждому успешному маневру, и управление автомобилем перестанет казаться столь напряжённым и стрессовым.