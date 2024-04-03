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Больше не попадайтесь на уловки: эксперт рассказал, как мошенничают при замене шин

Автоэксперт Васильев рассказал о способах обмана на шиномонтаже

1:53
Авто

В автосервисах, где занимаются заменой шин, могут использоваться различные уловки для увеличения расходов клиентов. Об этом сообщил эксперт по автомобилям Егор Васильев в интервью для "Российской газеты".

Автоэксперт Васильев рассказал о способах обмана на шиномонтаже
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

"К сожалению, в процессе замены шин иногда происходят случаи мошенничества. Тем не менее, радует то, что вариантов для этого ограничено. Например, вам могут сказать, что ваши шины сильно изношены и предложить приобрести дешёвые б/у шины прямо на месте. Однако стоит помнить, что для летних шин допустимый износ составляет 1,5-2 мм. Но лучше всего ориентироваться на индикаторы износа, которые находятся в протекторе", — подчеркнул специалист.

И добавил: индикаторы чётко показывают процент износа рабочей поверхности шины. При согласии на использование подержанных шин следует обязательно проверить их износ и состояние у персонала. Особое внимание следует уделить внутренней части шины, чтобы убедиться, что её не ремонтировали, или она не имеет повреждений нитей корда.

Иначе можно рисковать тем, что водитель вместо своих изношенных, но ещё пригодных для использования шин, может оказаться с использованными и плохо отремонтированными старыми покрышками.

"Также возможны неприятности с колесными дисками. Например, могут сказать, что диски имеют дефекты и требуют дорогостоящего ремонта на станке. Иногда нечестные мастера могут имитировать дефекты, наклеивая кусочек скотча на поверхность диска.

Однако в период массовой замены шин весной обычно такие случаи встречаются реже, так как спрос на услуги высок. Но те, кто откладывает замену шин, могут стать жертвами подобных уловок", — рекомендовал Васильев.

Напомним, что зимнюю резину следует менять на летнюю, когда среднесуточная температура поднимется выше шести градусов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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