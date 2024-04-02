Эти пять моделей стали самыми недорогими новыми автомобилями в России

LADA Granta возглавила ТОП-5 самых доступных новых машин в России

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LADA Granta остается в списке самых доступных новых автомобилей в России, начальная цена которого составляет 699 900 рублей за базовую версию в кузове седан под названием Standard. Этот вариант оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

В стандартной комплектации автомобиля имеются боковые зеркала с функцией обогрева и регулировки, а также руль с электроусилителем, как сообщает портал "Автоновости дня".

Цена на LADA Niva Legend стартует от 829 900 рублей за трехдверную классическую модель "Нива" в базовой комплектации Classic. Автомобиль оснащен 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью до 83 лошадиных сил и пятиступенчатой механической трансмиссией.

В этой модели также предусмотрены электростеклоподъемники, крепления ISOFIX для детских сидений и аудиоподготовка.

Цена на рестайлинговую LADA Vesta 2023 года выпуска в базовой комплектации Comfort составляет 1 239 900 рублей. В основе седана LADA Vesta NG лежит 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 лошадиных сил в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач.

И, наконец, УАЗ "Хантер", который недавно вернулся в своей вездеходной версии "Экспедиция". Цена на эту модель начинается от 1 390 000 рублей за выпуск 2023 года.

Доступна единственная комплектация Base Fleet с двигателем мощностью 112 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач.