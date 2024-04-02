Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собчак прокомментировала новый образ Бьянки Цензори
Шри-Ланка продолжит выдавать бесплатные визы детям до 12 лет
Сальса: рецепт знаменитого мексиканского соуса
Чем подкормить пикированную рассаду
"Страна": сотрудники местного ТЦК запытали призывника до смерти в Хмельницком
Новая Великая депрессия: из США поступают тревожные сигналы
Эксперты: страховка гаджетов при покупке необязательна, но полезна
Гладкая кожа до полугода: как мы пришли к одному из самых эффективных методов эпиляции
Политик Никулин: цель удара Израиля по дипмиссии Ирана в Сирии - шантаж США
Эти пять моделей стали самыми недорогими новыми автомобилями в России

LADA Granta возглавила ТОП-5 самых доступных новых машин в России

1:47
Авто

LADA Granta остается в списке самых доступных новых автомобилей в России, начальная цена которого составляет 699 900 рублей за базовую версию в кузове седан под названием Standard. Этот вариант оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач.

LADA Granta возглавила ТОП-5 самых доступных новых машин в России
Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

В стандартной комплектации автомобиля имеются боковые зеркала с функцией обогрева и регулировки, а также руль с электроусилителем, как сообщает портал "Автоновости дня".

Цена на LADA Niva Legend стартует от 829 900 рублей за трехдверную классическую модель "Нива" в базовой комплектации Classic. Автомобиль оснащен 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью до 83 лошадиных сил и пятиступенчатой механической трансмиссией.

В этой модели также предусмотрены электростеклоподъемники, крепления ISOFIX для детских сидений и аудиоподготовка.

Цена на рестайлинговую LADA Vesta 2023 года выпуска в базовой комплектации Comfort составляет 1 239 900 рублей. В основе седана LADA Vesta NG лежит 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 лошадиных сил в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач.

И, наконец, УАЗ "Хантер", который недавно вернулся в своей вездеходной версии "Экспедиция". Цена на эту модель начинается от 1 390 000 рублей за выпуск 2023 года.

Доступна единственная комплектация Base Fleet с двигателем мощностью 112 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается: "Утром два варёных яйца всмятку"

Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.

Анастасия Волочкова раскрыла свой секрет похудения
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний
Эти иномарки не ржавеют даже со временем. Эксперты объяснили секреты их стойкости
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Варшава и армия Польши усиленно готовятся к разделу Украины Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Эксперт рассказал о том, как вода с чиа может стимулировать метаболизм и снизить желание к сладкому
Рассада томатов будет здоровой: вот чем нужно её полить после пикировки
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
Последние материалы
Блинкен заявил что Запад работает над пресечением военной помощи РФ от Китая
The Guardian: новые методы диагностики выявили ранние маркеры развития опухолей
В ГИБДД рассказали, можно ли не передавать документы на машину инспектору
Запад увлёкся санкциями — и пропустил от России сильный удар
Стефан Сежурне: Киев действует в рамках законной обороны, свершая атаки на российские НПЗ
Как приготовить сочное каре ягнёнка
Опасную для людей акулу заметили на пляжах Хургады
Эксперт Меркурис: у НАТО больше нет ЗРК Patriot, которые можно было передать Украине
Сигнал тревоги от ученых: просадки Земли грозят уничтожить человечество
Инфракрасная сауна: польза и вред
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников