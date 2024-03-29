Как неисправность кольца K1 ставит внедорожники Ram 2022 года на грани аварии?

Регулирующие органы расследуют проблемы с трансмиссией в 2022 Ram Heavy Duty

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Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США заявило, что Управление по дефектам (ODI) открыло предварительное расследование в связи с отказом кольца K1 в грузовиках Ram 3500, 4500 и 5500 2022 года от Stellantis, материнской компании Chrysler.

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По данным NHTSA, ODI получило 82 жалобы, утверждающие потерю мощности из-за внутреннего отказа передачи из-за поломки кольца K1. Некоторые жалобы описывают полную потерю мощности на скоростях более 25 миль в час, без возможности восстановления нормальной работы.

Проблема присутствует как на бензиновых, так и на дизельных моделях. В случае отказа кольца, передачи с первой по четвёртую перестают функционировать, что может привести к полной неработоспособности транспортного средства. По информации NHTSA, американское подразделение компании FCA провело некоторые испытания и сообщило, что в случае отказа отобразится предупреждающее сообщение, и передачи 5 и задний ход останутся доступными.