Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что нужно знать при покупке ОСАГО
SIS: в египетском Дахшуре найдена усыпальница знатной четы эпохи фараона Пепи I
Эндокринолог Тананакина советует весной есть зеленые листья
Кинологи назвали самые ленивые породы собак
Экзотическое растение немезия: выращиваем в домашних условиях
Постная шарлотка: даже во время поста можно побаловать себя и близких вкусной выпечкой
Юрия Стоянова пытались развести на деньги
Кардиотренировка в домашних условиях
В Одесской области 20 пограничников дезертировали на территорию Молдавии
Как неисправность кольца K1 ставит внедорожники Ram 2022 года на грани аварии?

Регулирующие органы расследуют проблемы с трансмиссией в 2022 Ram Heavy Duty

1:08
Авто

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США заявило, что Управление по дефектам (ODI) открыло предварительное расследование в связи с отказом кольца K1 в грузовиках Ram 3500, 4500 и 5500 2022 года от Stellantis, материнской компании Chrysler.

Регулирующие органы расследуют проблемы с трансмиссией в 2022 Ram Heavy Duty
Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

По данным NHTSA, ODI получило 82 жалобы, утверждающие потерю мощности из-за внутреннего отказа передачи из-за поломки кольца K1. Некоторые жалобы описывают полную потерю мощности на скоростях более 25 миль в час, без возможности восстановления нормальной работы.

Проблема присутствует как на бензиновых, так и на дизельных моделях. В случае отказа кольца, передачи с первой по четвёртую перестают функционировать, что может привести к полной неработоспособности транспортного средства. По информации NHTSA, американское подразделение компании FCA провело некоторые испытания и сообщило, что в случае отказа отобразится предупреждающее сообщение, и передачи 5 и задний ход останутся доступными.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа

Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.

Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Сын Софии Ротару публично поздравил супругу с 50-летним юбилеем
Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу
Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой
Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы
Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова США "рекомендовали" Дании отдать самолёты F-16 Аргентине вместо Украины Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Владимир Познер: 90 лет без парада. Почему к юбилею выходит фильм без согласия журналиста?
"Психанула": Алена Водонаева кардинально сменила имидж
Картофельные котлеты: делаем их небанальными и вкусными, добавив рыбные консервы и кукурузу
Картофельные котлеты: делаем их небанальными и вкусными, добавив рыбные консервы и кукурузу
Последние материалы
Регулирующие органы расследуют проблемы с трансмиссией в 2022 Ram Heavy Duty
Эндокринолог Тананакина советует весной есть зеленые листья
Кинологи назвали самые ленивые породы собак
Экзотическое растение немезия: выращиваем в домашних условиях
Постная шарлотка: даже во время поста можно побаловать себя и близких вкусной выпечкой
Юрия Стоянова пытались развести на деньги
Кардиотренировка в домашних условиях
В Одесской области 20 пограничников дезертировали на территорию Молдавии
Пять cредств для лица, которые стоят своих денег
Спецназ ФСБ и МВД задержал Ислама Бациева* — одного из напавших на псковских десантников в Аргунском ущелье в 2000 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников