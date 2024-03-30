Обновление правил сдачи экзамена на вождение в России: что ждет будущих водителей?

С 1 апреля в России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

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С 1 апреля в России начнут действовать новые правила сдачи экзамена на получение водительских прав. Согласно изменениям, кандидаты в водители смогут допускать больше ошибок во время практического экзамена, однако после трех неудачных попыток пересдать экзамен можно будет только через полгода.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Кроме того, будут ужесточены требования для автошкол, расширится перечень необходимых документов для получения водительского удостоверения, а также другие изменения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Эксперты отмечают, что изменения в правилах связаны как с изменяющимися условиями на дорогах, так и с обнаружением недостатков в действующей системе, а также инициативами законодателей. Однако, некоторые специалисты высказывают опасения относительно "беды" новых правил по срокам пересдачи экзамена после неудачных попыток.