Обновление правил сдачи экзамена на вождение в России: что ждет будущих водителей?

С 1 апреля в России начнут действовать новые правила сдачи экзамена на получение водительских прав. Согласно изменениям, кандидаты в водители смогут допускать больше ошибок во время практического экзамена, однако после трех неудачных попыток пересдать экзамен можно будет только через полгода.
Кроме того, будут ужесточены требования для автошкол, расширится перечень необходимых документов для получения водительского удостоверения, а также другие изменения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Эксперты отмечают, что изменения в правилах связаны как с изменяющимися условиями на дорогах, так и с обнаружением недостатков в действующей системе, а также инициативами законодателей. Однако, некоторые специалисты высказывают опасения относительно "беды" новых правил по срокам пересдачи экзамена после неудачных попыток.
Артист отреагировал на слухи о разводе.