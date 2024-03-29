Падение Теслы: почему у автогиганта идут на спад акции?

Поставки Tesla пострадали из-за замедления темпов роста в Китае и низкого спроса

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Тесла ожидает отчет о медленных поставках автомобилей в первом квартале, поскольку выгода от снижения цен уменьшается, а американский автопроизводитель борется с сильной конкуренцией на рынке электромобилей, который замедляется.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Ожидается, что Тесла сообщит о поставке 458 500 автомобилей в первом квартале, что на 5% меньше, чем в предыдущем квартале. Аналитики отмечают, что Тесла продолжает снижать цены, чтобы поддерживать работу заводов, но это может оказаться недостаточным, учитывая снижение спроса и конкуренцию на рынке.

Тесла также сталкивается с проблемами в Китае, включая ухудшение рыночной доли и проблемы с поставками из-за кризиса на море и сбоев в производстве в Германии.