BYD ставит амбициозные цели: продажи трёх с половиной миллиона электромобилей к 2024 году

Китайский производитель электромобилей BYD намерен увеличить объем продаж на 20% и достичь отметки в 3.6 миллиона единиц к 2024 году. Компания также планирует увеличить продажи за рубежом до 500 000 автомобилей в текущем году и до одного миллиона единиц к 2025 году.
Председатель компании Ван Чуанфу заявил об этом на инвесторском собрании BYD. Компания также анонсировала запуск новой гибридной системы нового поколения в мае, обещая значительное улучшение технических характеристик своих автомобилей.
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