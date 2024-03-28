Geely Monjaro против российской зимы: невероятные результаты испытаний

Эксперт из журнала "За рулем" провел тестирование китайского кроссовера Geely Monjaro с двухлитровым двигателем и автоматической коробкой передач в условиях глубокого снега.
Модель показала хорошую проходимость благодаря своему дорожному просвету и эффективной работе муфты BorgWarner.
Однако эксперт отметил недостатки, такие как пластиковая защита картера, которая может быть не совсем подходящей для российских условий эксплуатации.
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