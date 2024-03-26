Не попадайте в ловушку: почему переход на АИ-92 может убить мощь вашего двигателя

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Моторист раскрыл, почему бензин АИ-92 опасен для современных автомобилей

1:48
Авто

Современные двигатели внутреннего сгорания очень взыскательны к качеству топлива, которое используется в них. Эксперт из специализированного автосервиса, делясь своим мнением с порталом njcar. ru, пояснил, почему переход на бензин марки АИ-92 может быть не самой удачной идеей, даже если производители автомобилей не запрещают его использование.

Моторист раскрыл, почему бензин АИ-92 опасен для современных автомобилей
Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Использование 92-го бензина в период значительного увеличения цен на топливо несет в себе скрытую опасность из-за того, что многие современные двигатели имеют высокую степень сжатия, что повышает риск детонации.

"Суть в том, что все новые автомобили с мощными турбодвигателями изначально разработаны с учетом использования топлива с высоким октановым числом, таким как АИ-95 и АИ-100. Однако, чтобы увеличить продажи, маркетологи автопроизводителей стали популяризировать идею безопасности использования АИ-92 в турбомоторах", — отметил эксперт.

Важно понимать, что чем ниже октановое число, тем быстрее горит бензин, а чем выше это число, тем более стабильно топливо при высоком давлении (детонации). Детонация значительно увеличивает нагрузку на двигатель и в конечном итоге приводит к снижению мощности, перегреву двигателя и выходу из строя его составных частей.

Частично предотвратить детонацию позволяет электроника, управляющая системой зажигания, однако полностью избавиться от этого явления невозможно.

Именно поэтому современные двигатели показывают максимальную мощность только при использовании топлива с высоким октановым числом. Кроме того, расход топлива марки АИ-95 или АИ-100 будет значительно меньше, чем у АИ-92 при одинаковых условиях эксплуатации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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