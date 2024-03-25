Забудьте о тусклых фарах: простой трюк, который сделает ваш автомобиль видимым на километры

Что делать, если фары плохо светят: как быстро отполировать их

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Автовладельцы часто выражают недовольство по поводу недостаточной яркости фар. Иногда эту проблему вызывает дефект в устройстве, такой как перегоревшая лампочка или проблемы с контактами. Однако чаще всего причина кроется в загрязнении наружной поверхности фары.

Фото: openverse by janandersen_dk is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Вероятно, на стекле образовался налёт, который мешает нормальному свету фар. Если проблема действительно вызвана этим, то владельцу автомобиля не нужно беспокоиться о замене деталей, достаточно провести процедуру полировки.

Обращаться за помощью к профессионалам необязательно. Автолюбитель сможет самостоятельно решить эту проблему без лишних хлопот.

Для полировки фары потребуется всего лишь два простых предмета: зубная паста и чистая ворсистая тряпка. Никакие специализированные инструменты не требуются.

Нанесите небольшое количество зубной пасты на тряпку и протрите ею поверхность фары. Благодаря легкому трению налёт быстро удалится, а благодаря особому ворсистому материалу на стекле не останется разводов.

В результате фара станет источником яркого света, снова выполняя свою функцию на высоком уровне.