Забудьте о тусклых фарах: простой трюк, который сделает ваш автомобиль видимым на километры

Автовладельцы часто выражают недовольство по поводу недостаточной яркости фар. Иногда эту проблему вызывает дефект в устройстве, такой как перегоревшая лампочка или проблемы с контактами. Однако чаще всего причина кроется в загрязнении наружной поверхности фары.
Вероятно, на стекле образовался налёт, который мешает нормальному свету фар. Если проблема действительно вызвана этим, то владельцу автомобиля не нужно беспокоиться о замене деталей, достаточно провести процедуру полировки.
Обращаться за помощью к профессионалам необязательно. Автолюбитель сможет самостоятельно решить эту проблему без лишних хлопот.
Для полировки фары потребуется всего лишь два простых предмета: зубная паста и чистая ворсистая тряпка. Никакие специализированные инструменты не требуются.
Нанесите небольшое количество зубной пасты на тряпку и протрите ею поверхность фары. Благодаря легкому трению налёт быстро удалится, а благодаря особому ворсистому материалу на стекле не останется разводов.
В результате фара станет источником яркого света, снова выполняя свою функцию на высоком уровне.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.