Экономьте с каждым километром: 3 простых шага для экономии топлива и денег

Как уменьшить расход топлива: три простых автомобильных правила

1:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Владение собственным автомобилем считается практически универсальным источником удовлетворения для большинства людей. Иметь автомобиль значительно облегчает повседневную жизнь, позволяя быстро добраться до любой точки города или даже до другого населенного пункта.

Фото: Openverse by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0

Однако владение автомобилем также влечет за собой определенные неудобства, в том числе постоянные расходы. Одной из главных проблем является необходимость постоянных трат, особенно на топливо.

Самая значительная часть расходов связана с заправкой топлива, что заставляет автовладельцев заинтересоваться методами экономии топлива. Важно при этом не рисковать и не прибегать к опасным приемам. Например, стоит избегать заправки автомобиля топливом неизвестного происхождения. Однако некоторые меры, перечисленные ниже, являются безопасными и рекомендуемыми.

Регулярная замена воздушного фильтра и свечей может помочь сэкономить до 10 процентов топлива. Рекомендуется менять воздушный фильтр каждые 10 000 километров, чтобы избежать "кислородного голодания" и излишнего расхода топлива. Свечи следует менять каждые 15 000 километров.

Необходимо также избегать резких стартов. Многие водители сразу после начала поездки разгоняют автомобиль, не давая двигателю прогреться. Это может привести к увеличению расхода топлива. Рекомендуется либо дать мотору прогреться подольше перед стартом, либо не превышать скорость 40 километров в час в первые несколько минут поездки.

Также важно регулярно проверять давление в шинах, что не только экономит топливо, но и повышает безопасность. Слишком низкое давление может увеличить расход топлива из-за увеличения сопротивления на дороге. Однако избегайте переусердствовать: излишне накачанные шины могут затруднить управление автомобилем.