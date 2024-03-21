Секреты парковки рядом с остановками: что водителям нужно знать, чтобы избежать штрафов

Портал 110 km.ru предоставил разъяснения от ГИБДД относительно остановки и стоянки автомобилей у остановок общественного транспорта. Водителям разрешено останавливаться на 5 минут для посадки и высадки пассажиров, если это не мешает движению транспорта.
Во всех остальных случаях необходимо стоять не ближе 15 метров от остановки. Расстояние отсчитывается от желтой зигзагообразной разметки или от знаков остановки общественного транспорта.
При нарушении правил стоянки грозит штраф и эвакуация автомобиля, что может стоить водителю значительной суммы и времени. Штраф в Москве и Санкт-Петербурге составляет 3000 рублей, а стоимость эвакуации зависит от региона. Для возврата машины водителю необходимо связаться с соответствующим подразделением ГИБДД и получить постановление.
Артист не желает говорить об уехавших артистах.