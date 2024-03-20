Не поверите, как просто сломать двигатель вашего авто: эксперты рассказывают о главных ошибках. Как не попасть на "капиталку"?

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5 распространенных ошибок водителей, которые могут повредить двигатель автомобиля

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Авто

Эксперты с ресурса "V1.ru" выявили пять основных ошибок, которые могут привести к серьезным поломкам двигателя автомобиля.

5 распространенных ошибок водителей, которые могут повредить двигатель автомобиля
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Водители часто не уделяют должного внимания прогреву двигателя перед поездкой, что может вызвать чрезмерную нагрузку на агрегат и его детали. Несвоевременная замена масла также играет ключевую роль, поскольку отработанное масло теряет свои свойства, ускоряя износ двигателя.

Экономия на топливе и использование низкокачественного горючего может привести к детонации и перегреву двигателя. Наконец, движение в "крайних" режимах, таких как езда на максимальных или холостых оборотах, может также существенно ускорить износ и сократить срок службы мотора.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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