Не поверите, как просто сломать двигатель вашего авто: эксперты рассказывают о главных ошибках. Как не попасть на "капиталку"?

Эксперты с ресурса "V1.ru" выявили пять основных ошибок, которые могут привести к серьезным поломкам двигателя автомобиля.
Водители часто не уделяют должного внимания прогреву двигателя перед поездкой, что может вызвать чрезмерную нагрузку на агрегат и его детали. Несвоевременная замена масла также играет ключевую роль, поскольку отработанное масло теряет свои свойства, ускоряя износ двигателя.
Экономия на топливе и использование низкокачественного горючего может привести к детонации и перегреву двигателя. Наконец, движение в "крайних" режимах, таких как езда на максимальных или холостых оборотах, может также существенно ускорить износ и сократить срок службы мотора.
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