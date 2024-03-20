Хитрость от опытных водителей: как одно простое действие снизит расход топлива на 10%

Увеличенный расход топлива — это одна из наиболее часто встречающихся проблем, с которой сталкиваются водители.
Многие новички за рулём стремятся найти способы, чтобы автомобиль потреблял горючее не так быстро.
Некоторые владельцы автомобилей меняют свой стиль вождения, другие пытаются сэкономить на топливе путём выбора более экономичных заправочных станций или дизельного топлива.
Опытные водители знают, что ответ кроется в более простых вещах. Нужного результата можно достичь более легким способом. В чем суть уловки? Всего лишь избавиться от лишних предметов в автомобиле. Обычно хлам хранится в багажнике.
Из этого пространства следует удалить ненужные инструменты и контейнеры. Иногда в багажнике можно найти пакеты с вещами, которые также не приносят никакой пользы.
Достаточно избавиться от лишних килограммов в автомобиле, и расход топлива снизится на несколько процентов. Учитывая, что эффект будет сохраняться до тех пор, пока вы снова не начнете перегружать багажник, сумма сэкономленного топлива в итоге окажется весьма значительной.
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