Самый дорогой в мире виски. Цена превышает стоимость машины

Bentley Motors и The Macallan выпустили уникальный виски, цена которого выше средней стоимости автомобиля

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Bentley Motors и The Macallan представили совместное творение — односолодовый виски, созданный в честь 200-летия дистиллерии. Бутылка виски, изготовленная из переработанных материалов, включает в себя медную раму, алюминиевую ленту и кожу с низким содержанием углерода.

Фото: Openverse by notman05 is licensed under CC BY-NC 2.0

Она помещена в деревянный футляр с внутренней отделкой из дуба и венерой из ореха Crown Cut Walnut от Bentley. Создатели вдохновлялись автомобильной индустрией, чтобы придать бутылке горизонтальное положение, символизирующее "горизонтальную траекторию автомобильного мира".

Виски, выдержанный в бочках, предварительно пропитанных шерри, имеет ароматы сливы, черной вишни, карамельного попкорна, кристаллизованного имбиря и обжаренного ананаса. Однако перед тем, как отправиться за покупкой, нужно убедиться, что у вас достаточно средств — цена бутылки составляет $51,274.