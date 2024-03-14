Автоэксперт объяснил, почему "Москвичи" продаются в РФ не особо успешно

Автоэксперт Хайцеэр объяснил причины слабых продаж "Москвичей"

0:43 Your browser does not support the audio element. Авто

Заместитель председателя "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр поделился мнением о причинах низкого спроса на автомобили марки "Москвич". Он указал на высокие цены и ограниченный выбор моделей как на главные факторы, отпугивающие покупателей.

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Эксперт в области автомобилей также заметил, что после того, как производитель снизил ценник до 1,7 миллиона рублей, машины были раскуплены почти моментально.

По мнению специалиста, для увеличения объемов продаж необходимо расширение модельного ряда, повышение качества производства и пересмотр ценовой стратегии. При учёте этих аспектов производитель "Москвич" сможет значительно увеличить продажи своих автомобилей.