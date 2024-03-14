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Автоэксперт объяснил, почему "Москвичи" продаются в РФ не особо успешно

Автоэксперт Хайцеэр объяснил причины слабых продаж "Москвичей"

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Авто

Заместитель председателя "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр поделился мнением о причинах низкого спроса на автомобили марки "Москвич". Он указал на высокие цены и ограниченный выбор моделей как на главные факторы, отпугивающие покупателей.

Автоэксперт Хайцеэр объяснил причины слабых продаж "Москвичей"
Фото: Wikipedia by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы is licensed under Этот файл лицензирован по международной лицензии на Атрибуцию 4.0

Эксперт в области автомобилей также заметил, что после того, как производитель снизил ценник до 1,7 миллиона рублей, машины были раскуплены почти моментально.

По мнению специалиста, для увеличения объемов продаж необходимо расширение модельного ряда, повышение качества производства и пересмотр ценовой стратегии. При учёте этих аспектов производитель "Москвич" сможет значительно увеличить продажи своих автомобилей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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