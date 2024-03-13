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Страховой институт США вынес решение: Tesla Autopilot оценен как "плохой" в новом исследовании

Tesla Autopilot и другие системы помощи в вождении получили "плохие" рейтинги от Института страхования США

0:57
Авто

В новом исследовании Института страхования США (IIHS) 10 систем помощи в вождении, включая Tesla Autopilot, получили "плохие" рейтинги. IIHS также заявил, что нет доказательств того, что Autopilot или другие системы помощи в вождении действительно повышают безопасность на дороге на основе данных о дорожных происшествиях.

Tesla Autopilot и другие системы помощи в вождении получили "плохие" рейтинги от Института страхования США
Фото: openverse by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

В то время как Tesla и ее генеральный директор Илон Маск утверждали, что Tesla с включенным Autopilot безопаснее в 10 раз, чем среднестатистический автомобиль в США, и в 5 раз безопаснее, чем Tesla без включенной технологией, результаты исследования IIHS подвергают этот вывод сомнению.

Только одна система, Lexus Teammate с Advanced Drive, получила оценку "приемлемо". Большинство автомобильных производителей заявили, что они серьезно относятся к результатам тестирования IIHS и будут работать над улучшением безопасности своих систем помощи в вождении.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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