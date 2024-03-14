Суперкар на электротяге: Hyundai раскрыл цены на новый Ioniq 5 N

Hyundai объявил цены на электрокар Ioniq 5 N: высокая производительность и премиальное оборудование

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Hyundai представил ценовую политику для высокопроизводительной версии Ioniq 5 SUV. Вариант с двумя электромоторами и полным приводом будет стоить $67,475 (после включения пункта назначения в $1,375), что на $25,000 больше базовой модели Ioniq 5. Ioniq 5 N будет полностью оснащен всеми опциями, что идет в комплекте, и не будет иметь фабричных дополнений к этой конечной цене.

Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Всего за $67,475 покупатель получит увеличение мощности в два раза по сравнению с топовой комплектацией Ioniq 5, улучшенное охлаждение батареи, четырехпоршневые передние тормоза диаметром 15,8 дюйма в паре с более сильным регенеративным торможением, кованные диски, более агрессивный стиль и перенастроенную подвеску.

Несмотря на то, что Ioniq 5 N будет дороже конкурентов, Hyundai делает его более игривым, включая режим "N Grin Boost" — высокомощный режим, который увеличивает мощность до 641 лошадиной силы на десять секунд, имитацию "ручного" переключения передач и режимы вождения для дрифта. Однако существует вопрос о доступности Ioniq 5 N по цене производителя, так как ранние отчеты указывают на то, что дилеры уже составляют списки потенциальных покупателей, что сигнализирует о высоком спросе и низком предложении.